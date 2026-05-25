Kolejne festiwalowe hity na MDAG Online
źródło: materialy promocyjne
Przed nami drugi tydzień MDAG Online. Nie zwalniamy tempa – sekcja Wszystkie oczy na Palestynę wzbogaciła się o trzy nowe filmy, które festiwalowa publiczność zna z ubiegłych edycji. Są to "Nie chcemy innej ziemi", "Akta Bibiego" i "Coexistence, My Ass!".

Za to w weekend na MDAG Online pojawiły się dwa filmy docenione podczas części kinowej festiwalu, idealne na seans w domowym zaciszu. "Bugboy" to jeden z filmów, o którym widzowie często wspominali. To opowieść o dorastaniu i bliskości, ale przede wszystkim, o relacji 14-letniego Yorgosa ze świerszczem Isabellą. 

Drugi z filmów opowiada historię brazylijskiego dziennikarza, który wyruszył w głąb Amazonii, aby poznać żyjące z dala od współczesnej cywilizacji plemię Korubo. Teraz inny szwedzki dziennikarz powrócił tam, aby zbadać sprawę, ale rdzenni mieszkańcy domagają się sprawiedliwości. "Amazomania" stawia pytania o moralność wyprawy i relacje białego człowieka z kulturami rdzennych mieszkańców.

Dodatkowo po pierwszym tygodniu festiwalu online wyłoniło się pięć ulubionych tytułów oglądanych na MDAG Online, obok których nie sposób przejść obojętnie. 

Nowe filmy w sekcji Wszystkie oczy na Palestynę



Poniedziałkowe nowości w programie 23. MDAG online to trzy tytuły, które trafiły do tegorocznej sekcji Wszystkie oczy na Palestynę. 

Pierwszy, "Nie chcemy innej ziemi"  to kolejny po "Pan Nikt kontra Put*n", zdobywca Oscara. To poruszająca opowieść o wysiedlaniu Palestyńczyków z ich domów przez Izrael oraz walce z tym procesem, której podejmują się bohaterowie filmu – przyjaciele pochodzący z obu stron barykady. 

Druga nowość to "Akta Bibiego". Film odsłania prawdziwą twarz premiera Izraela, który kurczowo trzyma się władzy i wywołuje kolejne konflikty, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej. 

Trzecią propozycją jest jeden z największych hitów 22. MDAG oraz zeszłoroczny film otwarcia – "Coexistence, My Ass!". To opowieść o izraelskiej komiczce, która staje w obronie Palestyńczyków i wychowała się w Oazie Pokoju - projekcie, który miał łączyć dwa narody, ale obecnie odszedł w zapomnienie. Czy humor może być odpowiedzią i sposobem na poradzenie sobie z tak dramatyczną sytuacją?

Dwa filmy z części kinowej na MDAG online



Na MDAG Online pojawiły się dwie nowości, które były jednymi z ulubionych filmów publiczności 23. MDAG. 

"Bugboy" to intymna i wzruszająca opowieść, którą pokazywaliśmy w Konkursie Głównym festiwalu oraz zwycięzca nagrody ART.DOC AWARD w Bydgoszczy! Piękna historia dorastania Yorgosa, któremu w ciężkich chwilach pomogła przyjaźń ze świerszczem, roztopiła serca w salach kinowych. Teraz możecie pozwolić sobie na chwilę wzruszenia w domowym zaciszu. 

Druga nowość to "Amazomania". Film zabiera widzów w sam środek amazońskiej dżungli, gdzie fascynacja nieznanym szybko zamienia się w moralny dylemat. W 1996 roku brazylijski urzędnik i szwedzki dziennikarz docierają do żyjącego w izolacji plemienia Korubo, a nagrania z ich wyprawy obiegają świat jako sensacyjny zapis "pierwszego kontaktu". Po niemal 30 latach historia wraca jednak z zupełnie nową perspektywą - Korubo domagają się prawa do opowiedzenia własnej historii i rozliczenia z przeszłością.

TOP 5 najczęściej oglądanych tytułów na MDAG Online



Po pierwszym tygodniu festiwalu wyłoniło się pięć ulubionych tytułów oglądanych na MDAG Online, obok których nie sposób przejść obojętnie.

"Lis i różowy księżyc"

"Wyznania szwedzkiego mężczyzny"

"Tokio na winylach"

"Córki lasu"

"Dzikie szaleństwo"

