Kolejne filmy w programie 19. MDAG online oraz webinar Audioteki już w sobotę!

"Kumaré. Guru dla każdego" (Kumaré: A True Film About A False Prophet), reż. Vikram Gandhi

Audioteka x MDAG - webinar "O tworzeniu form dokumentalnych w branży audio"

Zbliża się ostatni weekend 19. Millennium Docs Against Gravity . To znaczy, że już tylko do niedzieli istnieje możliwość zobaczenia na mdag.pl najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata! Na ostatni weekend do programu dołączyły nie tylko największe hity całorocznej platformy VOD.MDAG.PL , ale także dwa dodatków tytuły.Komedia dokumentalna, zabawna i wiele mówiąca o nas samych.Kumaré to oświecony guru ze Wschodu, który zbudował wspólnotę ludzi, głęboko wierzących w głoszone przez niego przesłanie. Sedno w tym, że Kumaré to fikcyjna postać, w którą wcielił się reżyser Vikram Gandhi. Film jest zapisem tego szczególnego eksperymentu. Gandhi zdecydował się na ten krok wierząc, że w ten sposób uda się dociec, skąd w człowieku bierze się tak silna potrzeba duchowości.Czy morze i jego zjawiskowa, nieprzewidziana natura mogą być wartą poświęcenia życia alternatywą dla naszej rzeczywistości? Film przedstawia historie trzech osób, które zdecydowały się powierzyć swoje życie wodzie w poszukiwaniu dla siebie lepszego miejsca na Ziemi.Wydarzenie startuje w sobotę, 4 czerwca, o godz. 12:00 na fanpage’u Millennium Docs Against Gravity na Facebooku oraz kanale YouTube festiwalu.Jak zrobić dobry reportaż w formie audialnej? Na co zwracać uwagę podczas zbierania materiału? Jak pracuje się nad stroną dźwiękową? O tym, czy brak warstwy wizualnej jest jakimkolwiek ograniczeniem oraz czy dokument w formie audio wymaga więcej pracy od twórcy, opowiedzą autorzy najchętniej słuchanych reportaży Audioteki: Wojciech Oleksiak, Katarzyna Szczerba oraz Dionisios Sturis. Spotkanie poprowadzi Head of Production Audioteki, Aleksandra Dąbrowska.Goście:Dionisios Sturis - nagradzany dziennikarz i pisarz, autor licznych reportaży prasowych i radiowych oraz książek reporterskich (m.in. "Grecja. Gorzkie Pomarańcze", "Gdziekolwiek mnie rzucisz", "Zachód słońca na Santorini") i książki kucharskiej "Kalimera. Grecka kuchnia radości". Współtwórca audioreportażu "Głosy. Co słyszał morderca?" i "Czarnego Romansu".Wojtek Oleksiak - producent radiowy i twórca podcastów, kompozytor i sound designer. Producent podcastu The Europeans, stały współpracownik NPR Rough Translation. Współautor audioreportażu "Supernowa. Historia Arkadiusa". Twórca anglojęzycznych podcastów Stories From The Eastern West, Rebel Spirits i The Final Curtain.Katarzyna Szczerba - realizatorka i montażystka dźwięku. Na swoim koncie ma ponad 100 projektów, m.in. filmy "Obiekt", "Wszystkie nieprzespane noce" czy "Komunia". Nagrodzona Cinesonika Award, Fisheye Best Use of Sound Award i "Andrei Toncu" Best Sound Design Award. Absolwentka Berlinale Talents 2017. Z form audio współtworzyła "Czarny Romans" i "Lodową Przełęcz".