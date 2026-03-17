Kolejne gwiazdy meldują się w "Białym Lotosie". Kogo zobaczymy w czwartym sezonie serialu?
Hotelowi "Biały Lotos" powoli zaczyna grozić overbooking. Portal Deadline dzieli się dziś bowiem nazwiskami kolejnych gwiazd, które wpadną na wypoczynek do czwartego sezonu serialu HBO Max. Kogo jeszcze zobaczymy na Lazurowym Wybrzeżu?

"Biały Lotos" – kto jeszcze w obsadzie czwartego sezonu?



Deadline przychodzi dziś z pięcioma nazwiskami, które wakacje spędzą na Riwierze Francuskiej. Są to:

Pamiętany z "I tak cię kocham" czy Marvelowskich "Eternals" Kumail Nanjiani

Max Greenfield, aktor występujący w serialu "Jess i chłopaki" czy filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta."

Pojawiająca się w serialach "Agenci T.A.R.C.Z.Y." i "Dave" Chloe Bennet

Charlie Hall, który wystąpił w serialu "Życie seksualne studentek" oraz filmie "Szkolne miłości"

Jarrad Paul, aktor i reżyser, który przed kamerą wystąpił w "Jestem na tak", a stojąc za nią wyreżyserował serial "Uwolnić Berta"

Wcześniej potwierdzono, że w nowych odcinkach serialu zameldują się Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Vincent Cassel, Corentin Fila i Nadia Tereszkiewicz.

"Biały Lotos" to satyra społeczna z akcją osadzoną w sieci tytułowych ekskluzywnych hoteli. Serial podąża za grupą majętnych gości, którzy w tym samym czasie spędzają wakacje, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. Za każdym razem pobyt przerywa brutalnie czyjaś śmierć. Serial Mike'a White'a regularnie zdobywa nominacje do Emmy i Złotych Globów. 

