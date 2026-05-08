Kolejne gwiazdy w filmie Josepha Gordon-Levitta dla Netflixa

Jeff Daniels, Joel Edgerton, Caleb McLaughlin i Nnamdi Asomugha dołączyli do thrillera w reżyserii Josepha Gordona-Levitta. Projekt powstaje dla Netflixa i opowie o sztucznej inteligencji. 

Gwiazdy zagrają u boku Rachel McAdams. Wśród producentów filmu jest Rian Johnson ("Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi", seria "Na noże"). 

Thriller Josepha Gordona-Levitta dla Netflixa


O nowym projekcie wciąż niewiele wiadomo. Nie podano żadnych szczegółów fabuły poza informacją, że będzie to thriller o sztucznej inteligencji. Nadal nie znamy również tytułu filmu.

Wiemy za to, że Joseph Gordon-Levitt jest nie tylko reżyserem, ale także współscenarzystą projektu. W pracach nad tekstem wspomagał go Kieran Fitzgerald, z którym spotkał się na planie filmu Olivera Stone'a "Snowden". Aktor od dłuższego czasu krytycznie i głośno wypowiada się na temat zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją – można więc podejrzewać, że nie będzie to projekt wychwalający możliwości AI. 

Wśród pomysłodawczyń fabuły jest Natasha Lyonne, czyli gwiazda serialu "Poker Face" Riana Johnsona. Ten z kolei będzie producentem całości.

Joseph Gordon-Levitt jako reżyser


Joseph Gordon-Levitt w swojej reżyserskiej karierze zrealizował dotąd jeden film pełnometrażowy. Był to "Don Jon" z 2013 roku. Była to historia seksoholika, który spotyka na swej drodze niepoprawną romantyczkę. W życiu Jona liczy się kilka rzeczy - siłka, bryka, Bóg, rodzina, koledzy i porno. Kumple nazywają go Don Jon, bo żadna mu się nie oprze. Barbara jest młoda, seksowna i "ma styl". Zakochana w hollywoodzkich romansach marzy o księciu z bajki, z którym wyruszy w stronę zachodzącego słońca. Obydwoje uwielbiają filmy, szczególnie te z happy endem. Choć każde z nich preferuje inny gatunek...

