Kolejni starzy znajomi w nowej "Mumii". Do obsady dołączają Kevin J. O’Connor oraz Oded Fehr

Czwarta odsłona "Mumii" zapowiada się na prawdziwy powrót do korzeni. Jak wiemy, w główne role ponownie wcielą się Brendan Fraser i Rachel Weisz, a do obsady filmu dołączyły kolejne gwiazdy znane z oryginału.
Kto pojawi się w nowej "Mumii"?
Jak podaje Deadline, w "Mumii 4
" zobaczymy Kevina J. O’Connora
oraz Odeda Fehra
. Pierwszy ponownie zagra Beniego Gabora, natomiast Fehr powróci jako Ardeth Bay. W obsadzie znalazł się również Numan Acar
, znany między innymi z "Młodego Sherlocka
", choć na razie nie ujawniono, w kogo się wcieli. Wcześniej ogłaszano też, że w filmie wystąpi John Hannah wracający do roli Jonathana.
Za kamerą staną Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
, czyli duet odpowiedzialny m.in. za cykl "Zabawa w pochowanego
" oraz piątą i szóstą część "Krzyku
".
Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że nowy film ma pominąć wydarzenia z "Mumii: Grobowca Cesarza Smoka
" z 2008 roku. W tamtej części zabrakło Rachel Weisz
, która nie powróciła do roli Evelyn (zastąpiła ją Maria Bello
).
Twórcy nie ukrywają, że zależy im na zachowaniu ducha oryginalnej serii. Gillett
określił film jako jednocześnie "piękny i przerażający". Matt Bettinelli-Olpin
dodał, że produkcja ma posiadać całe serce i charakter, których można oczekiwać od kolejnej części cyklu.
Nowa "Mumia
" zadebiutuje 15 października 2027.
"Mumia" - zwiastun