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Kolejni starzy znajomi w nowej "Mumii". Do obsady dołączają Kevin J. O’Connor oraz Oded Fehr

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kolejne+znane+twarze+w+nowej+%22Mumii%22+z+Brendanem+Fraserem.+Do+obsady+do%C5%82%C4%85czaj%C4%85+Kevin+J.+O%E2%80%99Connor+oraz+Oded+Fehr-167898
Kolejni starzy znajomi w nowej &quot;Mumii&quot;. Do obsady dołączają Kevin J. O’Connor oraz Oded Fehr
Czwarta odsłona "Mumii" zapowiada się na prawdziwy powrót do korzeni. Jak wiemy, w główne role ponownie wcielą się Brendan Fraser i Rachel Weisz, a do obsady filmu dołączyły kolejne gwiazdy znane z oryginału. 

Kto pojawi się w nowej "Mumii"?



Jak podaje Deadline, w "Mumii 4" zobaczymy Kevina J. O’Connora oraz Odeda Fehra. Pierwszy ponownie zagra Beniego Gabora, natomiast Fehr powróci jako Ardeth Bay. W obsadzie znalazł się również Numan Acar, znany między innymi z "Młodego Sherlocka", choć na razie nie ujawniono, w kogo się wcieli. Wcześniej ogłaszano też, że w filmie wystąpi John Hannah wracający do roli Jonathana. 



Za kamerą staną Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, czyli duet odpowiedzialny m.in. za cykl "Zabawa w pochowanego" oraz piątą i szóstą część "Krzyku". 

Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jednak, że nowy film ma pominąć wydarzenia z "Mumii: Grobowca Cesarza Smoka" z 2008 roku. W tamtej części zabrakło Rachel Weisz, która nie powróciła do roli Evelyn (zastąpiła ją Maria Bello).

Twórcy nie ukrywają, że zależy im na zachowaniu ducha oryginalnej serii. Gillett określił film jako jednocześnie "piękny i przerażający". Matt Bettinelli-Olpin dodał, że produkcja ma posiadać całe serce i charakter, których można oczekiwać od kolejnej części cyklu.

Nowa "Mumia" zadebiutuje 15 października 2027. 

"Mumia" - zwiastun



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