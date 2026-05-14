Kolejny polski akcent w Cannes. "Człowiek z żelaza" w selekcji Cannes Classics

Trwa 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Nie brakuje na nim polskich twórców. Wśród nich są przedstawiciele Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, którzy zapowiedzą pierwszy pokaz nowo zrekonstruowanego filmu "Człowiek z żelaza".
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) od lat realizuje projekty rekonstrukcji cyfrowej. Oddaje w ręce widzów filmy w najwyższej jakości, jednocześnie zachowując formę, charakter i estetykę oryginału. Nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu Filmowym w Cannes oraz Nagrodą Jury Ekumenicznego w 1981 roku, a także nominowany do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, "Człowiek z żelaza
" wraca ponownie na francuski festiwal.
"Człowiek z żelaza"
"Człowiek z żelaza
" stał się pierwszym polskim filmem nagrodzonym Złotą Palmą, otwierając nowy rozdział w międzynarodowym postrzeganiu polskiego kina i umacniając pozycję Andrzeja Wajdy
jako jednego z najważniejszych twórców europejskiej kinematografii. Pokaz cyfrowo zrekonstruowanego filmu w 4K rozpocznie się 14 maja o godzinie 15:00. Widzowie zobaczą nową odsłonę filmu Andrzeja Wajdy w Bunuel Theatre.
Film zapowiedzą Krystyna Janda
, Wiesława Starska
i Allan Starski
.
Projekt realizowany jest przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych jest właścicielem praw do filmu.