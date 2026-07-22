Komediowy hit "Dalej jazda 2" od 25 lipca w CANAL+

Długo wyczekiwana kontynuacja kinowego przeboju „Dalej jazda” to ciepła, pełna humoru i wzruszeń opowieść o tym, że na miłość, rodzinną bliskość oraz spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno.
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Szalona podróż, ślub i dalsze rodzinne perypetie. „Dalej jazda 2” od 25 lipca w CANAL+
Historia Eli i Józka, przedstawiona w filmie „Dalej jazda
”, których prozaiczna codzienność nabrała niesamowitego tempa, gdy postanowili wyruszyć w sentymentalną, pełną przygód podróż przez Polskę, ujęła widzów szczerością, humorem i wartką akcją. W przygotowaniach do tej szalonej eskapady wspierała ich wnuczka Justyna oraz nieco zgryźliwy, ale niezwykle barwny sąsiad, Antoni Kryska. Pierwsza część filmowych przygód rodziny Gugulaków stanowiła połączenie klasycznej komedii i poruszającego wątku przemijania oraz celebrowania dojrzałej miłości.
© Dystrybucja Monolith Films
„Dalej jazda 2
” podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej i przynosi jeszcze więcej emocjonalnych zwrotów akcji. Józiek i Ela podejmują przełomową decyzję: planują stanąć na ślubnym kobiercu. Przygotowania do uroczystości zmieniają się w serię nieoczekiwanych wpadek – zaginięcie panny młodej to tylko początek zamieszania. W tle poszukiwań Andrzej walczy o uratowanie swojego małżeństwa z Basią, a Sebuś próbuje zebrać się na odwagę i oświadczyć Justynie. Wszystko to prowadzi do zabawnego i niezwykle pokrzepiającego finału.
© Dystrybucja Monolith Films
Podobnie jak w pierwszej części filmu, na ekranie ponownie pojawi się aktorski duet: Marian Opania
oraz Małgorzata Rożniatowska
, którym partneruje Wiktor Zborowski
. W drugiej części obsadę zasilą również znane nazwiska polskiego kina i telewizji, wśród których znajdują się Anita Sokołowska
, Julia Wieniawa
, Mariusz Drężek
oraz Bartłomiej Firlet
. Za reżyserię „Dalej jazda 2
” odpowiada ponownie Mariusz Kuczewski
, który przy kontynuacji współpracował scenariuszowo z Marcinem Baczyńskim
.
„Dalej jazda 2” debiutuje w CANAL+ już w sobotę, 25 lipca 2026 roku. W bibliotece serwisu dostępna jest również pierwsza część serii.
Informacja sponsorowana