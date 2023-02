Gotowi na dawkę adrenaliny? "Hellboy" znów zostanie zekranizowany!

Hellboy powraca do kin. Co wiemy o filmie?

"Hellboy" z 2019 - nieudany powrót piekielnego chłopca

Zwiastun filmu "Hellboy" z 2019 roku

Millennium Media nie wie, co to porażka. Nie udało się raz, trzeba spróbować ponownie. Zgodnie z tą filozofią studio szykuje się doO projekcie poinformował portal Discussing Film. Według ich źródełFani kina gatunkowego powinni go doskonale znać. Wraz z Markiem Neveldine'em wyreżyserował bowiem szalony akcyjniak z Jasonem Stathamem . Panowie mają też na koncie film komiksowyPodobno. Sugeruje on, że punktem wyjścia dla filmu będzie miniseria komiksowa "Hellboy: The Crooked Man" z 2011 roku. W Polsce została ona wydana w albumie "Lichwiarz i inne opowieści".Akcja komiksu rozgrywała się w 1956 roku w Appalachach.. Para wybiera się na konfrontację z demonem, by sprawdzić, czy duszę Toma można zbawić., więc jest raczej mało prawdopodobne, by pojawiały się w nim gwiazdy filmu z 2019 roku.podobno. Oczywiście realizowane będą w Bułgarii, gdzie Millennium Media ma swój kompleks z halami produkcyjnymi.w roli głównej trafił do kin w kwietniu 2019 roku. Przy budżecie rzędu 50 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 44 miliony. Dzieło Neila Marshalla nie spodobało się także krytykom – jak wyliczył serwis Rotten Tomatoes, zaledwie 17% recenzji była pozytywna. David Harbour w 2020 roku tak wypowiadał się na temat klapy "Hellboya":