Laureaci Oscara przeniosą na ekran kultowe komiksy

Studio Universal Pictures pracuje nad adaptacją komiksów wydawnictwa Archie. W projekt zaangażowany jest oscarowy duet Phil Lord i Christopher Miller


Komiksy wydawnictwa Archie w drodze na ekran


Nad scenariuszem niemającego jeszcze tytułu filmu o Archiem pracuje Tom King – nagradzany autor komiksów, który próbuje swoich sił jako scenarzysta. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. W oświadczeniu wydanym przez Lorda i Millera czytamy: 

Od dawna jesteśmy fanami Archiego, Veroniki, Betty i całej ekipy we wszystkich ich wcieleniach. Kiedy usłyszeliśmy, jak Tom King interpretuje ten klasyczny materiał, natychmiast pomyśleliśmy, że powinien stać się filmowym wydarzeniem dla wszystkich widzów – zarówno długoletnich fanów, jak i nowej generacji. Jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością przeniesienia tych uwielbianych postaci na ekran.

Wspólne projekty Phila Lorda i Christophera Millera


Phil Lord i Christopher Miller to duet reżyserów, scenarzystów i producentów, którzy współpracują ze sobą od lat. Realizują zarówno animacje ("Klopsiki i inne zjawiska pogodowe"), jak i filmy aktorskie ("21 Jump Street", "22 Jump Street"). W 2019 roku otrzymali Oscara za animację dla najlepszego długometrażowego filmu animowanego za "Spider-Man Uniwersum"; nominacje do tej nagrody przyniosły im także "Mitchellowie kontra maszyny" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum". W ich wspólnym CV znajdziemy też takie tytuły jak "Lego: Przygoda" i "Lego Przygoda 2" czy serial "Clone High". Wśród zbliżających się projektów, nad którymi pracują, znajdziemy m.in. oczekiwane widowisko sci-fi "Project Hail Mary". Jego premiera zaplanowana jest na wiosnę przyszłego roku. 

Zobacz zwiastun filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum"


Przypominamy zwiastun nominowanego do Oscara filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum". Aktualnie Lord i Miller pracują nad kolejną odsłoną cyklu. 


