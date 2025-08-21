Laureaci Oscara przeniosą na ekran kultowe komiksy

Studio Universal Pictures pracuje nad adaptacją komiksów wydawnictwa Archie. W projekt zaangażowany jest oscarowy duet Phil Lord i Christopher Miller.
Komiksy wydawnictwa Archie w drodze na ekran
Nad scenariuszem niemającego jeszcze tytułu filmu o Archiem pracuje Tom King – nagradzany autor komiksów, który próbuje swoich sił jako scenarzysta. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. W oświadczeniu wydanym przez Lorda
i Millera
czytamy: Od dawna jesteśmy fanami Archiego, Veroniki, Betty i całej ekipy we wszystkich ich wcieleniach. Kiedy usłyszeliśmy, jak Tom King interpretuje ten klasyczny materiał, natychmiast pomyśleliśmy, że powinien stać się filmowym wydarzeniem dla wszystkich widzów – zarówno długoletnich fanów, jak i nowej generacji. Jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością przeniesienia tych uwielbianych postaci na ekran.
Wspólne projekty Phila Lorda i Christophera MilleraPhil Lord
i Christopher Miller
to duet reżyserów, scenarzystów i producentów, którzy współpracują ze sobą od lat. Realizują zarówno animacje ("Klopsiki i inne zjawiska pogodowe
"), jak i filmy aktorskie ("21 Jump Street
", "22 Jump Street
"). W 2019 roku otrzymali Oscara za animację dla najlepszego długometrażowego filmu animowanego za "Spider-Man Uniwersum
"; nominacje do tej nagrody przyniosły im także "Mitchellowie kontra maszyny
" i "Spider-Man: Poprzez multiwersum
". W ich wspólnym CV znajdziemy też takie tytuły jak "Lego: Przygoda
" i "Lego Przygoda 2
" czy serial "Clone High
". Wśród zbliżających się projektów, nad którymi pracują, znajdziemy m.in. oczekiwane widowisko sci-fi "Project Hail Mary
". Jego premiera zaplanowana jest na wiosnę przyszłego roku.
Zobacz zwiastun filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum"
Przypominamy zwiastun nominowanego do Oscara filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum". Aktualnie Lord i Miller pracują nad kolejną odsłoną cyklu.