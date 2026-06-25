Komisja Europejska akceptuje przejęcie Warnera przez Paramount. Są warunki

Jak donosi Financial Times, Paramount Skydance jest o krok bliżej finalizacji przejęcia za 111 miliardów dolarów Warner Bros. Discovery.



Komisja Europejska nie widzi zagrożenia monopolem



Według raportu FT Komisja Europejska zaakceptuje umowę kupna Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount Skydance. Stawia jednak kilka warunków, które koncern będzie musiał spełnić.



Szczegóły nie są na razie znane. Jednak wśród stawiany przez KE warunków jest m.in. zakończenie współpracy dystrybucyjnej z Universal Pictures. Chodzi o spółkę United International Pictures, joint venture założony w 1981 roku, w którym po 50% udziałów mają Paramount i Universal. FT jednak asekuruje się i dodaje, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta.



Wcześniejsze doniesienia mówiły z kolei o tym, że KE może domagać się sprzedania przez nowy podmiot części kanałów dziecięcych.



Komisja Europejska musi podjąć decyzję do 7 lipca. Ani KE ani przedstawiciele Paramount Skydance na razie nie komentują doniesień FT.



Paramount Skydance już wcześniej otrzymało akceptację umowy przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Swoje antymonopolowe postępowanie prowadzą jeszcze: Wielka Brytania oraz niektóre władze stanowe USA.