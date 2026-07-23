Paramount-Warner. Europa daje zielone światło. Są warunki

Zniknęła kolejna przeszkoda na drodze do finalizacji umowy przejęcia przez Paramount-Skydance koncernu Warner Bros. Discovery. Komisja Europejska oficjalnie zgodziła się na umowę, która warta jest 111 miliardów dolarów.



UIP bez filmów Paramount-Skydance-Warner. Co jeszcze wymusiła Komisja Europejska?



Komisja Europejska uznała, że na poziomie produkcji filmowej istnieje wystarczająco duża konkurencja, że przejęcie Warnera przez Paramount nie będzie stanowiło zagrożenia monopolem. Do podobnych wniosków Komisja Europejska doszła, jeśli chodzi o sferę telewizyjną i streamingową.



Problemem dla KE była dystrybucja kinowa. Jej zdaniem nowy będzie miał zbyt duży udział na rynku europejskim. Z tego też powodu wymusił na koncernie przyjęcie kilku warunków. Oto one:



1. Wycofanie udziałów Paramount z UIP na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie 13 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji.



2. Przez okres dziesięciu lat Paramount zobowiązuje się, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio:



- zawierać z Universal jakichkolwiek umów lub porozumień dotyczących wspólnej dystrybucji filmów na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego



- przenosić dystrybucji filmów Warner z dotychczasowego dystrybutora Warner na dystrybutora kinowego wykorzystywanego przez Paramount, jeżeli dystrybutor ten prowadzi również dystrybucję filmów Universal lub Disney we wszystkich państwach EOG objętych działalnością UIP, tj. w: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Cyprze, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgrzech, Islandii, Łotwie, Litwie, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Szwecji; oraz



- w państwach EOG objętych działalnością UIP, w których Paramount i Universal nie korzystają z usług tego samego dystrybutora, przenosić dystrybucji filmów Paramount z dotychczasowego dystrybutora Paramount na dystrybutora kinowego wykorzystywanego przez Warner, jeżeli dystrybutor ten prowadzi również dystrybucję filmów Universal lub Disney.



Paramount przyjął te warunki, w związku z czym Komisja Europejska nie będzie sprzeciwiać się finalizacji umowy.



Koncern wciąż czeka na decyzję rządu brytyjskiego. Potem zostanie już walka sądowa w Ameryce, gdzie przeciwko fuzji wytoczono kilka pozwów.