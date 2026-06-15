Kolejna mega fuzja w Hollywood. Powstanie trzeci największy gracz na rynku telewizyjnym

Fox walczy o widza telewizyjnego i platform streamingowych

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Jak donosi portal Variety, Fox Corp. dogadało się Roku Inc. w celu kupna firmy.Fox Corp. jest właścicielem stacji sportowych i informacyjnych, jak również studia filmowego Fox Entertainment oraz platformy streamingowej Tubi. Roku to z kolei lider transmisji strumieniowych. Jest producentem dekoderów, ma swój własny system operacyjny dla telewizorów smart. Posiada również Roku Channel. W sumie z produktów Roku korzysta ponad 100 milionów gospodarstw domowych na całym świecie.Lachlan Murdoch, prezes Fox Corp., nazywa umową najważniejszym biznesowym przedsięwzięciem od czasu sprzedania Disneyowi 21st Century Fox. Dzięki Roku Fox Corp. stanie trzecim największym graczem na amerykańskim rynku telewizyjnym.Umowa oczywiście będzie wymagać akceptacji urzędów antymonopolowych. Fox Corp. przewiduje, że