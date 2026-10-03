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Konflikt w polskiej branży filmowej. SFP kontra PISF

PISF, SFP / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Konflikt+w+polskiej+bran%C5%BCy+filmowej.+SFP+kontra+PISF-168908
Konflikt w polskiej branży filmowej. SFP kontra PISF
źródło: Getty Images
autor: Fairfax Media
W ostatnich dniach narasta napięcie w polskim środowisku filmowym. Sytuacja najwyraźniej zaostrzyła się na zakończonym niedawno festiwalu w Gdyni, ponieważ po nim Stowarzyszenie Filmowców Polskich wystosowało list otwarty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełen oskarżeń pod adresem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i jego szefowej Kamili Dorbach. Odpowiedź ze strony PISF, również pełna oskarżeń, nadeszła jeszcze tego samego dnia.

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Grzegorz Łoszewski, prezes SFP, w liście otwartym nie patyczkuje się i ocenia PISF pod kierownictwem Kamili Dorbach bardzo krytycznie. Zarzuca narastający chaos, brak transparentności, a nawet wizji rozwoju.

Oczywiście największe zarzuty dotyczą pieniędzy, czy też ich braku. W liście czytamy:

Dyrektor Dorbach publicznie zarzuca producentom, że składają zbyt wiele wniosków, że upominają się o dotrzymywanie terminów przez Instytut, że chcą podpisywać umowy na przyznane dofinansowania oraz że apelują o terminowe wypłacanie kolejnych rat dotacji. W efekcie opóźnienia po stronie PISF przekładają się bezpośrednio na możliwość rozpoczęcia produkcji, płynność finansową firm i bezpieczeństwo realizowanych projektów. Niektórzy z niezależnych producentów stoją dziś wobec realnej groźby bankructwa.

Z budżetu przeznaczonego na wsparcie produkcji filmów fabularnych w 2025 roku producentom zostało wypłacone jedynie 4%. Taka polityka Instytutu prowadzi do zapaści całego sektora przemysłów kreatywnych, a w konsekwencji do osłabienia polskiej gospodarki.

List możecie przeczytać TUTAJ.

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PISF na swoich stronach opublikował odpowiedź na list otwarty, w której wyraża opinię, że opublikowany przez SFP tekst jest próbą "wywierania presji na organ nadzorujący Instytut poprzez formułowanie daleko idących ocen personalnych, które w wielu miejscach przybierają charakter nieuzasadnionych ataków, w tym również noszących znamiona stereotypowego sposobu oceny kobiety pełniącej funkcję kierowniczą".

PISF podkreśla, że wiele spośród zarzutów kierowanych przez Łoszewskiego pod adresem Dorbach to bolączki organizacji od wielu lat, a jednak za czasów Radosława Śmigulskiego w PISF Stowarzyszenie nie formułowało podobnych zarzutów:

Przypisywanie odpowiedzialności za wieloletnie zaniedbania obecnemu kierownictwu PISF i oczekiwanie, że zostaną one całkowicie wyeliminowane w ciągu dwóch lat, przy jednoczesnym wzroście liczby obsługiwanych wniosków oraz niezmienionym poziomie zatrudnienia, jest oceną oderwaną od realiów funkcjonowania instytucji publicznej.

Tym bardziej zwracamy uwagę, że pomimo przedstawionych powyżej okoliczności, w okresie kierowania Instytutem przez Radosława Śmigulskiego, w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy do 2023 r., Zarząd SFP nie formułował pod jego adresem równie stanowczych i publicznych ocen.

Powyższa okoliczność nabiera dodatkowego znaczenia w świetle niedawno ujawnionych informacji dotyczących zarzutów postawionych byłemu Dyrektorowi PISF.

W odpowiedzi PISF pojawiają się również zarzuty o to, że Łoszewski wprowadza opinię publiczną w błąd, jeśli chodzi o finanse Instytutu.

Odpowiedź PISF znajdziecie TUTAJ.

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