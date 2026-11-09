Koniec "Spider-Noir" to dobra wiadomość dla Nicolasa Cage'a. Aktor wyjaśnia

Decyzja o anulowaniu serialu "Spider-Noir" po jednym sezonie byla zaskoczeniem dla fanów, ale wcielający się w główną rolę Nicolas Cage nie żałuje, że tak się stało. Aktor opowiedział o swoich odczuciach w nowym wywiadzie.
"To, co robiłem, było ryzykowne"
W rozmowie z IGN Cage
został zapytany, czy jego zdaniem losy prywatnego detektywa można było jeszcze rozwinąć. Odpowiedział krótko: nie
. Podkreślił, że uważa pierwszy sezon za zamkniętą, kompletną całość, a sama rola wymagała od niego ryzykownego podejścia. To idealny sezon. Nie chce się przecież utknąć w powtarzaniu tej samej postaci i doprowadzić do tego, że widzowie będą mieli jej dość. Ben Reilly jest bardzo specyficzny. To, co robiłem, było dość ryzykowne, jak chodzenie po linie. Gdyby powtarzać to w drugim i trzecim sezonie, można by przeholować. Cage
przyznał, że gdy dowiedział się, iż Prime Video nie zamówi kolejnej serii, poczuł ulgę. Porównał sytuację do swojego udziału w piątym sezonie "Detektywa
", który również stanowi odrębną historię. Aktor nie lubi powielać tych samych pomysłów i woli, by jego bohaterowie pozostawali w pamięci widzów w niezmienionej formie.
"Spider-Noir
" zakończył się mimo dobrych wyników oglądalności. Według danych Nielsena serial osiągnął wynik 2,6 miliarda minut oglądania w ciągu pierwszych sześciu tygodni. Produkcja otrzymała również 11 nominacji do nagród Emmy
, z których pięć zamieniło się w statuetki.
Wcześniej Cage
krytykował Amazon za domniemaną próbę uzyskania od niego zgody na wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nad serialem. Podczas New York Comic Con aktor podkreślał, że nie jest zwolennikiem AI i nie podpisał stosownego oświadczenia. Zasugerował również, że może już nie współpracować z tym studiem.
W najbliższym czasie Cage'a
zobaczymy w roli Johna Maddena w biograficznym filmie "Madden
" - produkcja zadebiutuje 18 listopada w Prime Video.
"Spider-Noir" - zwiastun