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Koniec "Spider-Noir" to dobra wiadomość dla Nicolasa Cage'a. Aktor wyjaśnia

Variety / autor: /
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Koniec &quot;Spider-Noir&quot; to dobra wiadomość dla Nicolasa Cage'a. Aktor wyjaśnia
Decyzja o anulowaniu serialu "Spider-Noir" po jednym sezonie byla zaskoczeniem dla fanów, ale wcielający się w główną rolę Nicolas Cage nie żałuje, że tak się stało. Aktor opowiedział o swoich odczuciach w nowym wywiadzie.

"To, co robiłem, było ryzykowne"




W rozmowie z IGN Cage został zapytany, czy jego zdaniem losy prywatnego detektywa można było jeszcze rozwinąć. Odpowiedział krótko: nie. Podkreślił, że uważa pierwszy sezon za zamkniętą, kompletną całość, a sama rola wymagała od niego ryzykownego podejścia. To idealny sezon. Nie chce się przecież utknąć w powtarzaniu tej samej postaci i doprowadzić do tego, że widzowie będą mieli jej dość. Ben Reilly jest bardzo specyficzny. To, co robiłem, było dość ryzykowne, jak chodzenie po linie. Gdyby powtarzać to w drugim i trzecim sezonie, można by przeholować.

Cage przyznał, że gdy dowiedział się, iż Prime Video nie zamówi kolejnej serii, poczuł ulgę. Porównał sytuację do swojego udziału w piątym sezonie "Detektywa", który również stanowi odrębną historię. Aktor nie lubi powielać tych samych pomysłów i woli, by jego bohaterowie pozostawali w pamięci widzów w niezmienionej formie.

"Spider-Noir" zakończył się mimo dobrych wyników oglądalności. Według danych Nielsena serial osiągnął wynik 2,6 miliarda minut oglądania w ciągu pierwszych sześciu tygodni. Produkcja otrzymała również 11 nominacji do nagród Emmy, z których pięć zamieniło się w statuetki.

Wcześniej Cage krytykował Amazon za domniemaną próbę uzyskania od niego zgody na wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nad serialem. Podczas New York Comic Con aktor podkreślał, że nie jest zwolennikiem AI i nie podpisał stosownego oświadczenia. Zasugerował również, że może już nie współpracować z tym studiem.

W najbliższym czasie Cage'a zobaczymy w roli Johna Maddena w biograficznym filmie "Madden" - produkcja zadebiutuje 18 listopada w Prime Video. 

"Spider-Noir" - zwiastun



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