Koniec Hollywood? Paramount grozi wyniesieniem się z Kalifornii

Trwa proces weryfikacji umowy kupna Warner Bros. przez Paramount-Skydance. Wygląda na to, że obecnie koncern największe problemy ma z władzami Kalifornii. David Ellison podobno traci już cierpliwość i grozi radykalnymi posunięciami.
Czy Paramount może opuścić Kalifornię?
Jak donoszą amerykańskie media Prokurator Generalny Kalifornii Rob Bonta nie jest przekonany do tego, czy umowa kupna Warner Bros. przez Paramount-Skydance jest bezpieczna z punktu widzenia zagrożenia monopolem. Tymczasem przedstawiciele studia próbują przekonywać, że nowy koncern przyniesie Kalifornii same zyski w postaci miejsc pracy oraz gwarancji, że produkcje filmowe oraz serialowe będą realizowane w tym stanie.
Ponieważ Bonta mimo to pozostaje nieprzekonany, David Ellison
zaczął grozić radykalnym posunięcie w formie przeniesienia Paramountu poza granice stanu. Kalifornia w ostatnich latach straciła w podobny sposób kilka wielkich koncernów technologicznych. Wśród nich jest Oracle, czyli firma ojca Davida Ellisona
, która po konflikcie z Kalifornią przeniosła się do Teksasu.
Wyniesienie się Paramountu z Kalifornii oznaczałoby koniec Hollywood w formie, w jakiem znamy. Byłby to też kolejny wielki cios dla budżetu stanowego. Dlatego też w amerykańskich mediach na razie nikt nie wierzy, że David Ellison
poważnie myśli o przeprowadzce. Przeważa opinia, że jest to jedynie zabieg negocjacyjny. Jednak szef Paramount-Skydance w czasie walki z Netfliksem o Warner Bros. udowodnił, że jest gotowy na wszystko, byle tylko osiągnąć swój cel. Nie można więc wykluczyć, że Paramount (i być może Warner, jeśli przejęcie zostanie sfinansowane) wyniosą się śladami Oracle do Teksasu.