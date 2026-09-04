Koniec czekania! "Final Fantasy VII: Revelation" z datą premiery

Na ten moment fani remake'ów gry "Final Fantasy VII" czekali z niecierpliwością. Wczoraj poznaliśmy wreszcie datę premiery gry "Final Fantasy VII: Revelation".
W "Final Fantasy VII: Revelation" zagracie w przyszłym roku "Final Fantasy VII: Revelation"
to ostatnia część trylogii, na którą składają się "Final Fantasy VII: Remake
" i "Final Fantasy VII: Rebirth
". "Remake
" miał premierę w 2020 roku, a "Rebirth
" w 2024. "Revelation
" trafi na rynek w 2027 roku. Wczoraj poznaliśmy oficjalną datę. To 8 kwietnia
.
Ale to nie wszystko. Poznaliśmy także nowe szczegóły samej gry. Podczas PlayStation State of Play zaprezentowano m.in. nową mechanikę – FITS. Pozwala ona przypisać postaciom jedną z czterech ról – Wojownika, Rycerza, Czarnego Maga lub Przywoływacza – co znacząco zmienia ich możliwości bojowe i styl rozgrywki.
Powróci też gra karciana "Queen's Blood". Gracze mogą spodziewać się trudniejszych przeciwników, którzy posiadają umiejętność zmiany układu na stole. Twórcy pochwalili się również systemem eksploracji, który pozwoli graczom zeskakiwać ze statku bezpośrednio w wybrane miejsce na powierzchni czy korzystać z wyrzutni haków.
Zwiastun gry "Final Fantasy VII: Revelation"