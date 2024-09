Koniec czekania! "W głowie się nie mieści 2" za chwilę na Disney+

"W głowie się nie mieści 2" na Disney+ za dwa tygodnie!

Oceniamy animację "W głowie się nie mieści 2"

Oczywiście film Pixarajuż od drugiej połowy sierpnia można oglądać bez wychodzenia z domu. Jednak do tej pory za ten przywilej trzeba było zapłacić. Abonenci platformy Disney+ zobaczą teraz animację za darmo!Disney ogłosił, że premiera filmu na platformie Disney+ nastąpi jużto powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza - Niepewność. A to dopiero początek zmian.Film okazał się prawdziwym fenomenem, który odwrócił losy Disneya. Studio, dla którego ubiegły rok był najgorszy w tym stuleciu, triumfowało. Animacja z miejsca stała się hitem. Aktualnie z wynikiem zbliżającym się dojest to najbardziej kasowy film animowany w historii box office'u.