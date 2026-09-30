Koniec marzeń o 3. sezonie "Mindhuntera". David Fincher i Netflix kończą współpracę

Ta wiadomość zaskoczy wielu fanów. Nic bowiem nie wskazywało na to, że może się pojawić. Niemniej jednak portal Bloomberg ogłosił, że artystyczne drogi Davida Finchera i platformy Netflix rozchodzą się.
Pomógł Netfliksowi zbudować renomę, teraz David Fincher odchodzi David Fincher
i Netflix współpracowali ze sobą tak długo, że czasami można było traktować ich jako jedno. Kiedy jednak Fincher
rozpoczął współpracę z platformą w 2013 roku (reżyserując i produkując "House of Cards"
), większość osób przyjęła to z szokiem. Mało kto rozumiał, jak to możliwe, że reżyser "Siedem
" i "Podziemnego kręgu
" mógł zrezygnować z kina na rzecz platformy streamingowej.
Przez 13 lat współpracy Fincher
dał Netfliksowi wiele spośród jego największych przebojów, w tym uwielbiany przez fanów serial "Mindhunter"
oraz nagrodzony dwoma Oscarami film "Mank"
.
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Dla wielu fanów obecna informacja o końcu współpracy to prawdziwy szok. Jeszcze dwa lata temu sam Fincher
twierdził, że Netflix to idealne miejsce do pracy i że nie zamierza tego zmieniać. Co więcej, ogłoszonych zostało kilka projektów, które najwyraźniej teraz nie powstaną (a w każdym razie nie z udziałem Davida Finchera
lub Netfliksa). Chodzi m.in. o prequel "Chinatown
" oraz neowestern "Bitterroot".
Jednak fanów najbardziej boli świadomość, że odejście Finchera
z Netfliksa oznacza ostateczny koniec marzeń o trzecim sezonie "Mindhuntera
".
Patrząc wstecz, można jednak zauważyć, że współpraca Finchera
z nowym szefem działu filmowego Netfliksa nie układała się komfortowo. Największym sygnałem, że coś jest nie tak, było niedawne skasowanie serialu "Squid Game: America"
. Po sieci zaczęły też nieśmiało krążyć plotki na temat tego, że władze Netfliksa nie są zadowolone z końcowej wersji filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha", na którego realizację poszło co najmniej 200 milionów dolarów.
Czy jednak to była kropla, która przelała czarę goryczy?
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha
" będą więc ostatnim wspólnym projektem Finchera i Netfliksa. Film trafi do wybranych kin IMAX w listopadzie. Premiera na platformie planowana jest tuż przed Bożym Narodzeniem.
Zwiastun filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha"