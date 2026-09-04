Koniec serialu "Spider-Noir" z Nicolasem Cage'em. Amazon nie zamówi 2. sezonu

Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów serialu "Spider-Noir" z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Do sieci trafiła informacja, że Prime Video nie zamówi drugiego sezonu tej produkcji.
Nicolas Cage nie powróci jako Spider-Noir w serialu
Przypomnijmy, że "Spider-Noir
" był drugim serialem zamówionym w ramach umowy Amazon MGM Studios z Sony Pictures Television, obejmującej produkcje oparte na postaciach z uniwersum Sony Pictures. Pierwszy z planowanych projektów, spin-off "Spider-Mana" zatytułowany "Silk", został ostatecznie anulowany.
Amazon miał poczekać na wyniki "Spider-Noir
", zanim podejmie decyzje dotyczące kolejnych seriali. Choć produkcja z Nicolasem Cage’em
nie będzie kontynuowana, współpraca Amazonu i Sony pozostaje w mocy. Obie firmy rozwijają kilka innych projektów, a jeden z nich ma być blisko otrzymania zamówienia na cały sezon. Wszystkie seriale powstające w ramach umowy mają najpierw debiutować na należącej do Amazonu platformie MGM+, a następnie trafiać do streamingu w Prime Video.
"Spider-Noir
" cieszył się jednak dobrym przyjęciem zarówno krytyków, jak i widzów. Na Rotten Tomatoes serial osiągnął wynik 92 proc. pozytywnych recenzji krytyków oraz 90 proc. pozytywnych ocen publiczności. Produkcja zdobyła również 11 nominacji do nagród Emmy
, najwięcej spośród wszystkich seriali Prime Video w 2026 roku. Serial zadebiutował na drugim miejscu zestawienia Nielsen Top 10 najchętniej oglądanych oryginalnych seriali w USA, osiągając w pierwszym tygodniu wynik 851 mln oglądanych minut. W ciągu pierwszych sześciu tygodni widzowie w Stanach Zjednoczonych spędzili przy produkcji łącznie 2,6 mld minut. Serial nie utrzymał jednak popularności na poziomie innych tegorocznych premier Prime Video i stosunkowo szybko wypadł z codziennych zestawień Top 10 platformy. Przypomnijmy, że wszystkie odcinki "Spider-Noir
" ukazały się od razu.
Na decyzję o zakończeniu produkcji mogły wpłynąć również wysokie koszty. Serial nakręcono w dwóch wersjach - kolorowej i czarno-białej - co zwiększyło wydatki na jego realizację. Jak zauważa "Deadline", platformy streamingowe przy decyzjach o przedłużeniu produkcji biorą przede wszystkim pod uwagę stosunek kosztów do oglądalności. Warto przy tym pamiętać, że pierwszy sezon opowiedział w dużej mierze zamkniętą historię.
W "Spider-Noir
" Nicolas Cage
wciela się w Bena Reilly'ego, doświadczonego prywatnego detektywa działającego w Nowym Jorku lat 30. XX wieku. Po osobistej tragedii bohater musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, jednocześnie pełniąc rolę jedynego superbohatera miasta. W obsadzie, obok Cage’a
, znaleźli się Lamorne Morris
, Li Jun Li
, Karen Rodriguez
, Abraham Popoola
, Jack Huston
i Brendan Gleeson
.
"Spider-Noir" - zwiastun