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Koniec serialu "Spider-Noir" z Nicolasem Cage'em. Amazon nie zamówi 2. sezonu

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Koniec serialu &quot;Spider-Noir&quot; z Nicolasem Cage'em. Amazon nie zamówi 2. sezonu
Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów serialu "Spider-Noir" z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Do sieci trafiła informacja, że Prime Video nie zamówi drugiego sezonu tej produkcji. 

Nicolas Cage nie powróci jako Spider-Noir w serialu



Przypomnijmy, że "Spider-Noir" był drugim serialem zamówionym w ramach umowy Amazon MGM Studios z Sony Pictures Television, obejmującej produkcje oparte na postaciach z uniwersum Sony Pictures. Pierwszy z planowanych projektów, spin-off "Spider-Mana" zatytułowany "Silk", został ostatecznie anulowany.

Amazon miał poczekać na wyniki "Spider-Noir", zanim podejmie decyzje dotyczące kolejnych seriali. Choć produkcja z Nicolasem Cage’em nie będzie kontynuowana, współpraca Amazonu i Sony pozostaje w mocy. Obie firmy rozwijają kilka innych projektów, a jeden z nich ma być blisko otrzymania zamówienia na cały sezon. Wszystkie seriale powstające w ramach umowy mają najpierw debiutować na należącej do Amazonu platformie MGM+, a następnie trafiać do streamingu w Prime Video.


"Spider-Noir" cieszył się jednak dobrym przyjęciem zarówno krytyków, jak i widzów. Na Rotten Tomatoes serial osiągnął wynik 92 proc. pozytywnych recenzji krytyków oraz 90 proc. pozytywnych ocen publiczności. Produkcja zdobyła również 11 nominacji do nagród Emmy, najwięcej spośród wszystkich seriali Prime Video w 2026 roku. Serial zadebiutował na drugim miejscu zestawienia Nielsen Top 10 najchętniej oglądanych oryginalnych seriali w USA, osiągając w pierwszym tygodniu wynik 851 mln oglądanych minut. W ciągu pierwszych sześciu tygodni widzowie w Stanach Zjednoczonych spędzili przy produkcji łącznie 2,6 mld minut. Serial nie utrzymał jednak popularności na poziomie innych tegorocznych premier Prime Video i stosunkowo szybko wypadł z codziennych zestawień Top 10 platformy. Przypomnijmy, że wszystkie odcinki "Spider-Noir" ukazały się od razu.

Na decyzję o zakończeniu produkcji mogły wpłynąć również wysokie koszty. Serial nakręcono w dwóch wersjach - kolorowej i czarno-białej - co zwiększyło wydatki na jego realizację. Jak zauważa "Deadline", platformy streamingowe przy decyzjach o przedłużeniu produkcji biorą przede wszystkim pod uwagę stosunek kosztów do oglądalności. Warto przy tym pamiętać, że pierwszy sezon opowiedział w dużej mierze zamkniętą historię.

W "Spider-Noir" Nicolas Cage wciela się w Bena Reilly'ego, doświadczonego prywatnego detektywa działającego w Nowym Jorku lat 30. XX wieku. Po osobistej tragedii bohater musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, jednocześnie pełniąc rolę jedynego superbohatera miasta. W obsadzie, obok Cage’a, znaleźli się Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston i Brendan Gleeson.

"Spider-Noir" - zwiastun



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