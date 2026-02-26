Młodzi widzowie oczekują innego wzorca męskości w filmach i serialach

Doktor Robby lepszy od Doktora Strange'a



Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1500 osób w wieku 10-24 lat. Oczywiście przeprowadzono je na młodych Amerykanach, więc trudno powiedzieć, na ile uniwersalne są to wyniki.Z opublikowanych danych wynika jednak, żeSiła nie jest atrybutem, którego szukają w filmowych i serialowych postaciach. Zamiast tegoMłodzi widzowie chcą oglądać na ekranach ojców, którzy cieszą się z bycia rodzicem, którzy potrafią pokazać im swoją miłość. I nie muszą być to osoby idealne, ważne jednak, by nie byli chłodni, emocjonalnie zdystansowani.Dane te idą w parze z innymi badaniami publikowanymi na przestrzeni ostatnich lat, które wskazują na to, że młode pokolenia nie interesuje klasyczny wzór samca alfa. W opublikowanych w ubiegłym roku badaniach jasno wyszło, że młodych widzów nie interesuje ekranowa miłość ani seks. Zamiast tego chcą więcej opowieści o przyjaźni i emocjonalnym wspieraniu się.Czy Hollywood weźmie sobie do serca te badania? A jeśli tak, to jakich filmów możemy spodziewać się w przyszłość? Na razie nie znamy odpowiedzi na te pytania.