Młodzi widzowie oczekują innego wzorca męskości w filmach i serialach

Znamy wyniki nowego badania młodej widowni filmowej i serialowej przeprowadzone w Center for Scholars & Storytellers na Uniwersytecie Kalifornii. Przedstawione dane przynajmniej częściowo odpowiadają na pytanie, dlaczego filmy o klasycznych superbohaterach nie są w pokoleniu Alfa oraz u młodszych osób z pokolenia Z zbyt popularne.

Doktor Robby lepszy od Doktora Strange'a



Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1500 osób w wieku 10-24 lat. Oczywiście przeprowadzono je na młodych Amerykanach, więc trudno powiedzieć, na ile uniwersalne są to wyniki.

Z opublikowanych danych wynika jednak, że klasyczny wzór bohatera - zdystansowanego, samotnego wilka - nie jest atrakcyjny dla młodych widzów. Siła nie jest atrybutem, którego szukają w filmowych i serialowych postaciach. Zamiast tego preferują bohaterów empatycznych, skłonnych do nawiązywania relacji, dostępnych emocjonalnie.


Młodzi widzowie chcą oglądać na ekranach ojców, którzy cieszą się z bycia rodzicem, którzy potrafią pokazać im swoją miłość. I nie muszą być to osoby idealne, ważne jednak, by nie byli chłodni, emocjonalnie zdystansowani.

Dane te idą w parze z innymi badaniami publikowanymi na przestrzeni ostatnich lat, które wskazują na to, że młode pokolenia nie interesuje klasyczny wzór samca alfa. W opublikowanych w ubiegłym roku badaniach jasno wyszło, że młodych widzów nie interesuje ekranowa miłość ani seks. Zamiast tego chcą więcej opowieści o przyjaźni i emocjonalnym wspieraniu się.

Czy Hollywood weźmie sobie do serca te badania? A jeśli tak, to jakich filmów możemy spodziewać się w przyszłość? Na razie nie znamy odpowiedzi na te pytania.

