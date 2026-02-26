Młodzi widzowie oczekują innego wzorca męskości w filmach i serialach

Znamy wyniki nowego badania młodej widowni filmowej i serialowej przeprowadzone w Center for Scholars & Storytellers na Uniwersytecie Kalifornii. Przedstawione dane przynajmniej częściowo odpowiadają na pytanie, dlaczego filmy o klasycznych superbohaterach nie są w pokoleniu Alfa oraz u młodszych osób z pokolenia Z zbyt popularne.
Doktor Robby lepszy od Doktora Strange'a
Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1500 osób w wieku 10-24 lat. Oczywiście przeprowadzono je na młodych Amerykanach, więc trudno powiedzieć, na ile uniwersalne są to wyniki.
Z opublikowanych danych wynika jednak, że klasyczny wzór bohatera - zdystansowanego, samotnego wilka - nie jest atrakcyjny dla młodych widzów.
Siła nie jest atrybutem, którego szukają w filmowych i serialowych postaciach. Zamiast tego preferują bohaterów empatycznych, skłonnych do nawiązywania relacji, dostępnych emocjonalnie.
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Młodzi widzowie chcą oglądać na ekranach ojców, którzy cieszą się z bycia rodzicem, którzy potrafią pokazać im swoją miłość. I nie muszą być to osoby idealne, ważne jednak, by nie byli chłodni, emocjonalnie zdystansowani.
Dane te idą w parze z innymi badaniami publikowanymi na przestrzeni ostatnich lat, które wskazują na to, że młode pokolenia nie interesuje klasyczny wzór samca alfa. W opublikowanych w ubiegłym roku badaniach jasno wyszło, że młodych widzów nie interesuje ekranowa miłość ani seks. Zamiast tego chcą więcej opowieści o przyjaźni i emocjonalnym wspieraniu się.
Czy Hollywood weźmie sobie do serca te badania? A jeśli tak, to jakich filmów możemy spodziewać się w przyszłość? Na razie nie znamy odpowiedzi na te pytania.
Zwiastun serialu "The Pitt"