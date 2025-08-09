Newsy Filmy Koniec zdjęć do widowiska "Odyseja". Christopher Nolan był na planie 7 miesięcy
Filmy

Koniec zdjęć do widowiska "Odyseja". Christopher Nolan był na planie 7 miesięcy

World of Reel / autor: /
Koniec zdjęć do widowiska &quot;Odyseja&quot;. Christopher Nolan był na planie 7 miesięcy
źródło: materialy promocyjne
Za 11 miesięcy najnowsze widowisko Christophera Nolana "Odyseja" ma trafić do kin. Tymczasem dopiero teraz dobiegła końca praca na planie. Zdjęcia trwały aż 7 miesięcy!

Twórca trylogii o Batmanie sięga po grecką mitologię



Mimo że w kinach był pokazywany teaser "Odysei" (w sieci oficjalnie nigdy się nie pojawił), to wciąż nie bardzo wiemy, jak Christopher Nolan zamierza "ugryźć" jedno z najsłynniejszych dzieł starożytnej Grecji.


Epos Homera opowiada historię rozgrywającą się po zakończeniu wojny trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.

W obsadzie "Odysei" znaleźli się m.in. Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya, Anne Hathaway (Penelopa), Robert Pattinson, Lupita Nyong’o (Klitajmestra), Jon Bernthal, Elliot Page, Mia Goth, Benny Safdie (Agamemnon), John Leguizamo oraz Charlize Theron (Kirke).

Kina tak bardzo wierzą w sukces widowiska, że już w lipcu rozpoczęta została przedsprzedaż biletów na pierwsze seanse. Zainteresowanie nimi było tak duże, że większość z nich wyprzedała się w ciągu paru godzin.

