W 2021 roku pisaliśmy o tym, że Mattel i MGM szykują film aktorski inspirowany laleczkami Polly Pocket. Potem jednak o projekcie zrobiło się cicho. Teraz jednak otrzymaliśmy potwierdzenie, że Amazon MGM Studios wciąż pracuje nad widowiskiem. Co więcej, właśnie zaangażowało nową gwiazdę.
Wiemy, kto trafi do świata Polly Pocket
Zabawki z serii Polly Pocket pojawiły się na rynku w pierwszej połowie lat 80. Na zestaw składała się skrzyneczka, która po otwarciu zmieniała się w niewielkich rozmiarów domek, oraz laleczki nie większe niż cal (2,5 cm).
Pierwotnie gwiazdą filmu "Polly Pocket"
miała być Lily Collins
. Opóźnienia sprawiły jednak, że aktorka musiała pożegnać się z rolą. Pozostanie jednak związana z projektem jako producentka wykonawcza. Jej miejsce przed kamerą zajmie Lili Reinhart
.
Lili Reinhart Getty Images © Variety
to amerykańska aktorka znana chociażby z serialu "Riverdale
". Ma już kontakty z Amazonem. Wystąpiła bowiem w filmie Prime Video "The Love Hypothesis
", który był jednym z większych tegorocznych hitów platformy. Co istotne, "Polly Pocket"
także trafi na tę platformę.
Szczegóły fabuły nie są znane. Za scenariusz odpowiadają Jordan Weiss
i Dan Brier
("Szkolne miłości
"). Całość wyreżyseruje aktorka Clea DuVall
.
Zwiastun filmu "The Love Hypothesis"