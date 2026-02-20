Newsy Filmy Konrad Eleryk w niezwykłym duecie w filmie "Dobre chłopaki"
Filmy

Konrad Eleryk w niezwykłym duecie w filmie "Dobre chłopaki"

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Konrad+Eleryk+w+niezwyk%C5%82ym+duecie+w+filmie+%22Dobre+ch%C5%82opaki%22-165288
Konrad Eleryk w niezwykłym duecie w filmie &quot;Dobre chłopaki&quot;
źródło: materialy promocyjne
Właśnie zakończyły się zdjęcia do filmu "Dobre chłopaki".  Debiut fabularny Igora Priwieziencewa opowiada o dwóch outsiderach, których dzieli niemal wszystko, ale mimo to rodzi się między nimi niezwykła więź. Na ekranie obok Konrada Eleryka i debiutującego Samsona Owino Ochienga zobaczymy m. in. Andrzeja Konopkę, Cezarego Pazurę, Magdalenę Boczarską i Marię Kanię.

"Dobre chłopaki" – o filmie



"Dobre chłopaki" to opowieść w duchu "Nietykalnych", "Leona zawodowca" czy "Green Book", zabierająca widza w emocjonalną, pełną napięcia i humoru podróż, podczas której rodzi się przyjaźń, jakiej nikt się nie spodziewał. Dramat miesza się tu z humorem, a brutalność świata z momentami życzliwości.

Po raz pierwszy w głównej roli na wielkim ekranie zobaczymy Konrada Eleryka. Jego Albert to bohater pełen sprzeczności, niejednoznaczny i daleki od oczywistych schematów. Partneruje mu 15-letni Kenijczyk, Samson Owino Ochieng, absolutne odkrycie tego filmu.

Jak przyznaje reżyser Igor Priwieziencew, znalezienie chłopca do roli Salifou było jednym z największych wyzwań tej produkcji. 


Dwukrotnie byliśmy w Afryce, żeby spotykać się z dziećmi wybranymi w trakcie castingu. Do ostatniego etapu trafiło dwanaścioro kandydatów w przedziale wiekowym 11-15 lat. Konrad Eleryk przez ponad tydzień uczestniczył w próbach z dziećmi w Nairobi. Wybór nie był prosty, bo trójka z nich była absolutnie niesamowita i utalentowana. Wśród nich była także dziewczynkę – Ravilla (która zresztą gra w filmie siostrę Salifou). Ale wszyscy czuliśmy, że Samson ma największy "dostęp" do naszego bohatera. Jest niezwykle intrygujący, ma ogromną charyzmę ekranową, poczucie humoru i przede wszystkim nieprawdopodobną intuicję oraz naturalność. Jego poziom skupienia, profesjonalizm, przygotowanie do roli i rozumienie jej niuansów, zaskoczyły nas wszystkich. Trudno było uwierzyć, że to jego pierwszy raz na planie filmowym. I pierwszy raz w -18 stopniach – mówi Priwieziencew.

"Dobre chłopaki" – opis fabuły



Po policyjnym nalocie Albert traci towar i wiarygodność w półświatku. Odzyskanie jednego i drugiego, to kwestia życia i śmierci. Pomoc przychodzi z niespodziewanej strony: od zagubionego, bystrego nastolatka, który widział, kto go okradł. Tak zaczyna się zaskakująca relacja twardziela z samotnym dzieciakiem, która dla obu może okazać się szansą.

"Dobre chłopaki" to feel-good movie, w którym śmiech przeplata się ze wzruszeniem, a bohaterowie zmieniają się nie poprzez wielkie gesty, ale drobne, ludzkie momenty. 

Film trafi na ekrany kin w 2026 roku.

Dobre chłopaki  (2026)

 Dobre chłopaki

Najnowsze Newsy

Filmy

AI na Oscarach? McConaughey i Chalamet przestrzegają

3 komentarze
Gry

Sony zamyka studio odpowiedzialne za remake "Demon's Souls"

1 komentarz
Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: Ulubione filmy i seriale Magdy Gessler

16 komentarzy
VOD Seriale

Ari Graynor także zamieszka w Białym Lotosie

Filmy Wideo

"Krzyk 7": Ghostface w teledysku Ice Nine Kills. Film w kinach od 27 lutego

4 komentarze
Filmy

Eddie Redmayne gwiazdą nowego filmu uznanego japońskiego reżysera

1 komentarz
Inne Filmy

Dafne Keen: kim jest i gdzie zagrała gwiazda "Dźwięku śmierci"?

8 komentarzy