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Kontrola w posiadłości Lindy Blair. Gwiazda "Egzorcysty" ma za dużo zwierząt?

TMZ / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kontrola+w+posiad%C5%82o%C5%9Bci+Lindy+Blair.+Gwiazda+%22Egzorcysty%22+ma+za+du%C5%BCo+zwierz%C4%85t-167890
Kontrola w posiadłości Lindy Blair. Gwiazda &quot;Egzorcysty&quot; ma za dużo zwierząt?
źródło: Getty Images
autor: Albert L. Ortega
Linda Blair znana jest z miłości do zwierząt. Aktorka prowadzi azyl, w którym miało przebywać ponad 200 psów. Jak podaje portal TMZ, w piątek w jej posiadłości interweniowała policja. 

Służby interweniują w schronisku Lindy Blair


Powodem interwencji na należącym do Blair terenie było zabezpieczenie dobrostanu przebywającym na nim zwierzętom oraz sprawdzenia naruszenia przepisów. Pozwolenia na 2,5-akrowe kojce, które postawiła aktorka, miały wygasnąć w 2023 roku. Departament Planowania Regionalnego twierdzi, że w ciągu trzech kolejnych lat podjął 24 próby kontaktu w tej sprawie, zostały one jednak zignorowane. Według władz w posiadłości przebywało 251 psów.

Blair odniosła się do sytuacji w krótkim wideo, które zamieściła na facebookowym profilu prowadzonej przez siebie fundacji. W poście możemy przeczytać:

Melduję, że u mnie wszystko dobrze. Zwierzętom czują się dobrze, mimo niespodziewanej wizyty, która miała miejsce przy temperaturze 40 stopni Celsjusza! Wszyscy jesteśmy zajęci ratowaniem zwierząt, ratowaniem żyć z gorących pustyń oraz porzuconymi zwierzętami i schroniskami, więc nasze e-maile i media społecznościowe są przeciążone! Okazuje się, że musimy ogarnąć tylko trochę papierkowej roboty i kilka diagramów, ale jak wszyscy wiedzą, planuję przeprowadzkę, aby móc więcej edukować i pomagać większej liczbie zwierząt. Wolę iść do przodu. I zawsze będę powtarzać: stary, dobry list to najlepsza forma kontaktu. Bądźcie bezpieczni, chrońcie życie, wspierajcie ratowanie zwierząt, bo wszyscy o to walczymy.

Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:



Sąsiedzi aktorki twierdzą, że w posiadłości przebywa zbyt wiele zwierząt, często mają też słyszeć ich wycie czy inne dźwięki sugerujące, że czworonogi mogą cierpieć. Służby poinformowały, że żaden z psów nie wykazywał oznak obrażeń ani chorób, a co za tym idzie – żadne nie został odebrany spod opieki Blair.

GettyImages-904967716.jpg Getty Images © Jerod Harris

Ken Thomas, przyjaciel Blair i były pracownik jej schroniska, twierdzi, że aktorka z pewnością nie chce skrzywdzić żadnego zwierzęcia, jednak ich liczba może już ją przerastać. Sytuacja jest pokłosiem ubiegłorocznych pożarów w Kalifornii, kiedy to ludzie porzucali dziesiątki psów na jej progu. 

Departament Planowania Regionalnego potwierdza, że sprawa jest w toku. Blair odmówiła komentarza. 

Skąd znamy Lindę Blair?


Linda Blair to amerykańska aktorka najlepiej znana z roli Regan MacNeil w "Egzorcyście". Rolę tę powtórzyła w sequelu (niesławnym "Heretyku") i sparodiowała w komedii "Egzorcysta 2 1/2", w którym wystąpiła u boku Lesliego Nielsena. W jej filmografii znajdziemy też niewielkie role w takich filmach jak "Port lotniczy '75" czy "Krzyk". Aktualnie jej filmografię zamyka "Egzorcysta: Wyznawca". 

"Egzorcysta" w programie Na skróty


Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o fenomenie "Egzorcysty". Horror w reżyserii Williama Friedkina w 1974 roku został nagrodzony dwoma Oscarami: za najlepszy dźwięk i najlepszy scenariusz adaptowany. 


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