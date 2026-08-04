Kontrola w posiadłości Lindy Blair. Gwiazda "Egzorcysty" ma za dużo zwierząt?

Linda Blair znana jest z miłości do zwierząt. Aktorka prowadzi azyl, w którym miało przebywać ponad 200 psów. Jak podaje portal TMZ, w piątek w jej posiadłości interweniowała policja.
Służby interweniują w schronisku Lindy Blair
Powodem interwencji na należącym do Blair
terenie było zabezpieczenie dobrostanu przebywającym na nim zwierzętom oraz sprawdzenia naruszenia przepisów. Pozwolenia na 2,5-akrowe kojce, które postawiła aktorka, miały wygasnąć w 2023 roku. Departament Planowania Regionalnego twierdzi, że w ciągu trzech kolejnych lat podjął 24 próby kontaktu w tej sprawie, zostały one jednak zignorowane. Według władz w posiadłości przebywało 251 psów. Blair
odniosła się do sytuacji w krótkim wideo, które zamieściła na facebookowym profilu prowadzonej przez siebie fundacji. W poście możemy przeczytać: Melduję, że u mnie wszystko dobrze. Zwierzętom czują się dobrze, mimo niespodziewanej wizyty, która miała miejsce przy temperaturze 40 stopni Celsjusza! Wszyscy jesteśmy zajęci ratowaniem zwierząt, ratowaniem żyć z gorących pustyń oraz porzuconymi zwierzętami i schroniskami, więc nasze e-maile i media społecznościowe są przeciążone! Okazuje się, że musimy ogarnąć tylko trochę papierkowej roboty i kilka diagramów, ale jak wszyscy wiedzą, planuję przeprowadzkę, aby móc więcej edukować i pomagać większej liczbie zwierząt. Wolę iść do przodu. I zawsze będę powtarzać: stary, dobry list to najlepsza forma kontaktu. Bądźcie bezpieczni, chrońcie życie, wspierajcie ratowanie zwierząt, bo wszyscy o to walczymy.
Oryginalny wpis znajdziecie poniżej:
Sąsiedzi aktorki twierdzą, że w posiadłości przebywa zbyt wiele zwierząt, często mają też słyszeć ich wycie czy inne dźwięki sugerujące, że czworonogi mogą cierpieć. Służby poinformowały, że żaden z psów nie wykazywał oznak obrażeń ani chorób, a co za tym idzie – żadne nie został odebrany spod opieki Blair
.
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Ken Thomas, przyjaciel Blair
i były pracownik jej schroniska, twierdzi, że aktorka z pewnością nie chce skrzywdzić żadnego zwierzęcia, jednak ich liczba może już ją przerastać. Sytuacja jest pokłosiem ubiegłorocznych pożarów w Kalifornii, kiedy to ludzie porzucali dziesiątki psów na jej progu.
Departament Planowania Regionalnego potwierdza, że sprawa jest w toku. Blair
odmówiła komentarza.
Skąd znamy Lindę Blair?Linda Blair
to amerykańska aktorka najlepiej znana z roli Regan MacNeil w "Egzorcyście
". Rolę tę powtórzyła w sequelu (niesławnym "Heretyku
") i sparodiowała w komedii "Egzorcysta 2 1/2
", w którym wystąpiła u boku Lesliego Nielsena
. W jej filmografii znajdziemy też niewielkie role w takich filmach jak "Port lotniczy '75
" czy "Krzyk
". Aktualnie jej filmografię zamyka "Egzorcysta: Wyznawca
".
"Egzorcysta" w programie Na skróty
Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o fenomenie "Egzorcysty
". Horror w reżyserii Williama Friedkina
w 1974 roku został nagrodzony dwoma Oscarami: za najlepszy dźwięk i najlepszy scenariusz adaptowany.