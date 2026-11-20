Wkrótce zobaczymy film "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" opowiadający o jednym z bohaterów "Pewnego razu... w Hollywood". Film może się pochwalić dobrymi ocenami krytyków, ale jednocześnie wzbudza kontrowersje związane z podejrzeniami o wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji. W rozmowie z "Los Angeles Times" reżyser David Fincher dał do zrozumienia, że nie podziela obaw przed nowymi narzędziami.
Fincher uważa, że kino wciąż się kształtuje Fincher
stwierdził, że nie boi się nieznanego i zwrócił uwagę, że kino jest stosunkowo młodą dziedziną sztuki i nie powinniśmy zakładać, że osiągnęło już ostateczną formę. Czy wszyscy są przekonani, że wystarczająco dobrze opanowaliśmy tę sztukę i teraz powinniśmy wrócić do taśmy filmowej?
Zarzuty o wykorzystanie AI w "Dalszych perypetii Cliffa Bootha
" pojawiły się po pierwszych pokazach. Wśród wskazywanych przez widzów przykładów znalazły się m.in. montaż prezentujący pracę kaskaderską bohatera granego przez Scotta Caana
oraz scena z Elizabeth Debicki
na czerwonym dywanie w towarzystwie gwiazd Hollywood. Netflix nie potwierdził jednak tych doniesień.
Warto przy tym przypomnieć, że w marcu Bloomberg informował o wykorzystaniu przez Finchera
technologii firmy InterPositive, należącej do Bena Afflecka
. Netflix przejął później tę spółkę w transakcji, której wartość może sięgnąć 600 milionów dolarów. InterPositive rozwija narzędzia AI wspomagające postprodukcję, co nie jest jednak równoznaczne z generowaniem obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Fincher
już wcześniej mówił zresztą o możliwościach AI. W 2023 roku rozważał jej potencjał twórczy, choć jednocześnie podawał w wątpliwość, czy praca generowana przez maszyny może odtworzyć osobisty charakter ludzkiej sztuki. Z kolei przy okazji odświeżenia "Siedem
" w 4K przyznał, że korzystał z narzędzi AI, by skorygować niedoskonałości obrazu.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha
" 25 listopada pojawią się w polskich kinach w ograniczonej dystrybucji. Od 23 grudnia film będzie można oglądać na Netfliksie.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" - zwiastun