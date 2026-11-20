The movie is full of generative AI. It’s all over it, and frequently.



It was already confirmed that David was using Interpositive for this movie. Faces change mid scene, goofy physics, garbling of fine lines, full body performance swaps. AI signs, fire, traffic etc.



You can see it in the trailer, and this isn’t even the worst of it.



When it drops on streaming everyone will see what we’re talking about.