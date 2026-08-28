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Kontrowersje wokół nowego "Alego G". Jedna z sieci kin rezygnuje z seansów

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kontrowersje+wok%C3%B3%C5%82+nowego+%22Alego+G%22+z+Sach%C4%85+Baronem+Cohenem.+Jedna+z+sieci+brytyjskich+kin+rezygnuje+z+seans%C3%B3w-168276
Kontrowersje wokół nowego &quot;Alego G&quot;. Jedna z sieci kin rezygnuje z seansów
"Ali G: Who Iz I?", nowy film Sachy Barona Cohena, nie będzie wyświetlany w sieci brytyjskich kin Picturehouse Cinemas. Decyzja pojawiła się w związku z kampanią organizacji NewsCord, która zarzuca tytułowej postaci utrwalanie rasistowskich stereotypów.

Ali G to rasistowska karykatura?




Picturehouse Cinemas potwierdziło, że nie ma obecnie w planach pokazów filmu. Jak podaje "Metro", NewsCord prowadzi kampanię skierowaną również do innych dużych brytyjskich sieci kin, w tym Odeon, Cineworld, Vue, Everyman i Showcase, apelując do nich o odmowę wyświetlania produkcji.

Organizacja twierdzi, że Cohen wykorzystuje satyrę jako "osłonę dla utrwalania rasistowskich stereotypów", a powrót Alego G określa mianem przywracania "rasistowskiej karykatury". Według NewsCord do brytyjskich sieci kin wysłano już ponad 27 tysięcy wiadomości w tej sprawie.

Ali G to biały mężczyzna ze Staines, który bezkrytycznie przejmuje slang, sposób ubierania się i zachowania kojarzone przez niego z czarną kulturą brytyjską. Żarty związane z tym bohaterem opierają się właśnie na jego ignorancji. Bohater zadebiutował w 1998 roku w brytyjskim programie "The 11 O'Clock Show" i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych komediowych bohaterów Cohena. W latach 2000–2004 doczekał się własnego programu "Da Ali G Show", a w 2002 roku filmu "Ali G Indahouse". Nowy film został wyreżyserowany przez Cohena i trafi do kin w październiku.

"Ali G: Who Iz I?" - zwiastun



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