Kontrowersyjni "Ludzie". Zobacz nowy teaser antywojennego i antyrosyjskiego manifestu. Tylko w kinach od 21 stycznia

"Ludzie" - sprawdź, gdzie obejrzeć

Zobacz nowy teaser filmu "Ludzie"

to uniwersalna historia, poruszający dramat wojenny, ukazujący losy pięciu kobiet zmuszonych do podjęcia desperackiej walki o ocalenie siebie i swoich bliskich w obliczu wojny. Od 21 lutego film "Ludzie" zobaczyć będzie można na ekranach w całej Polsce – w sieciach kin Multikino i Cinema City oraz niezależnych kinach w dużych ośrodkach miejskich m.in. w Krakowie (Kika), Poznaniu (Malta) i Gdyni (GCF) i w mniejszych miastach - m.in. w Chełmie (Zorza), Mławie (Kosmos), Kartuzach (Kartuskie Centrum Kultury), Koninie (Centrum), Oświęcimiu (Planet Cinema), Pruszczu Gdańskim (Kino na Bursztynowym Szlaku), Radomiu (Elektrownia) czy Żorach (Kino Na Starówce).THE GUARDIAN o filmie " Ludzie " – 4/5 gwiazdek – "Surowe, epickie kino, ukazujące potworność wojny".Od 18 lutego, w ponad 40 krajach na całym świecie, odbywają się pokazy filmu w ramach cyklu: "Trzecia rocznica. Jedność w obliczu zagrożenia", upamiętniającego trzecią rocznicę obrony Ukrainy przed rosyjską inwazją. Pierwszy pokaz, organizowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Capilano University, odbył się w Vancouver (Kanada).Cykl "Trzecia rocznica. Jedność w obliczu zagrożenia" ma przypomnieć światu i międzynarodowej publiczności o trwającej wojnie w Ukrainie oraz o solidarności z Ukraińcami, którzy wciąż doświadczają okrucieństwa rosyjskiej agresji. Projekcje odbywać się będą się od 18 lutego do końca marca, m.in. w Algierze, Amman, Austin, Baku, Bangkoku, Berlinie, Bogocie, Brukseli, Budapeszcie, Buenos Aires, Canberra, Chicago, Dakarze, Dallas, Denver, Dublinie, Genewie, Hadze, Hawanie, Hongkongu, Kijowie, Lizbonie, Londynie, Meksyku, Miami, Moskwie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Wellington, Santiago de Chile, Seattle, Sydney, Tibilisi, Tokio i Watykanie.Pokazy organizowane są częściowo we współpracy z instytutami polskimi i placówkami dyplomatycznymi Polski i Ukrainy. W najbliższym czasie odbędą się pokazy w Waszyngtonie, gdzie obecni będą przedstawiciele Kongresu i w Parlamencie Europejskim. Patronat nad pokazami objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.O pokazach filmu na świecie informują zagraniczne media – THE HOLLYWOOD REPORTER: https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/people-film-ukraine-war-global-screenings-solidarity-event-1236132160/ to poruszająca opowieść o poświęceniu, odwadze i sile ludzkiego ducha. Opowieść o ludziach zmuszonych żyć w nieludzkich czasach. Surowa, naturalistyczna w formie, zrealizowana z dokumentalistyczną wrażliwością. Reżyserami filmusą Maciej Ślesicki (" Tato ", " Sara "), który napisał także scenariusz oraz Filip Hillesland . Za zdjęcia odpowiada Mateusz Pastewka (" Juliusz "). W produkcję zaangażowani zostali także studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej. W filmiewystępują m.in. Mariia Shtofa Cezary Pazura oraz Oksana Cherkashyna . Produkcja została zrealizowana przez Warszawską Szkołę Filmową przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a dystrybucją w Polsce zajmuje się firma Dystrybucja Mówi Serwis.– EKIPA FILMUKiedy wybucha wojna w Ukrainie, pięć kobiet zmuszonych zostaje do podjęcia desperackiej walki by ocalić siebie oraz swoich najbliższych. Lekarka, która staje przed ogromnym dylematem moralnym. Niewidoma dziewczynka, która zostaje opiekunką grupy sierot. Nastolatka, która za wszelką cenę usiłuje ocalić swoją malutką siostrę. Starsza kobieta, która po wielu latach wspólnego życia traci męża. Matka, która rusza na front, by odnaleźć syna. Ich przeplatające się losy łączą się w symboliczną opowieść o człowieczeństwie, i przypominają, że wojna toczy się tuż za rogiem.