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Kontynuacja "Coś za mną chodzi" zyskała nową gwiazdę. "They Follow" coraz bliżej

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Kontynuacja &quot;Coś za mną chodzi&quot; zyskała nową gwiazdę. &quot;They Follow&quot; coraz bliżej
Kontynuacja horroru Davida Roberta Mitchella "Coś za mną chodzi" pod tytułem "They Follow" nabiera kształtów. Wszystko wskazuje na to, że do Maiki Monroe dołączy jedna z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia. Końcowe negocjacje w sprawie angażu prowadzi podobno znana m.in. z "Mickey 17Naomi Ackie.

Co wiemy o kontynuacji "Coś za mną chodzi"?



Na razie twórcy nie zdradzają szczegółów produkcji. Nie wiadomo jeszcze, w jaką postać wcieli się Ackie ani jak dokładnie potoczy się fabuła długo wyczekiwanego sequela. Potwierdzono jedynie, że akcja "They Follow" rozegra się dziesięć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Coś za mną chodzi".

GettyImages-2275529982.jpg Getty Images © Variety
Naomi Ackie

Oryginał z 2015 roku opowiadał historię Jay Height, studentki granej przez Maikę Monroe, która po kontakcie seksualnym staje się celem tajemniczej nadprzyrodzonej istoty. Byt może przybierać postać dowolnej osoby i nieustannie podąża za swoją ofiarą. Powoli. Nieubłaganie. Bez możliwości negocjacji. Jedynym sposobem na pozbycie się klątwy okazuje się przekazanie jej komuś innemu.

W obsadzie pierwszego filmu znaleźli się również Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi i Lili Sepe. Po premierze w Cannes produkcja zebrała znakomite recenzje i szybko zyskała status jednego z najważniejszych horrorów minionej dekady. Przy budżecie wynoszącym niewiele ponad milion dolarów film zarobił około 23 milionów, a Maika Monroe z dnia na dzień stała się jedną z najgorętszych gwiazd kina grozy.

Za kontynuację ponownie odpowiada Mitchell, który nie tylko stanie za kamerą, ale również napisał scenariusz. 

Zdjęcia do "They Follow" mają ruszyć już tego lata. 

Naomi Ackie – ostatnie role



Aktorka niedawno zdobyła Independent Spirit Award za rolę drugoplanową w dramacie "Sorry, Baby" studia A24. W ostatnim czasie można było oglądać ją również w "Mickey 17" Bonga Joon Ho, "Czwartkowym Klubie Zbrodni" Chrisa Columbusa oraz "Mrugnij dwa razy", reżyserskim debiucie Zoë Kravitz. Obecnie występuje w filmie "I Love Boosters" Bootsa Rileya u boku Keke Palmer, Taylour Paige i Poppy Liu.

"Coś za mną chodzi" – zobacz zwiastun




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