Kontynuacja "Michaela" bez reżysera? Antoine Fuqua zajęty

World of Reel / autor: /
"Don’t Stop ’til You Get Enough", śpiewał Michael Jackson i Hollywood zamierza zastosować się do tej maksymy. "Michael" podbija kina, więc perspektywa sequela wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Za kamerą nie stanie jednak Antoine Fuqua, który wyreżyserował pierwszą część.
      

Kto nakręci "Michaela 2"?



Szef studia Lionsgate Adam Fogelson potwierdził w wywiadzie z Mattem Bellonim w podcaście "The Town", że w tym roku mają ruszyć zdjęcia do drugiej części "Michaela". Antoine Fuqua jest jednak zajęty projektem filmu o Hannibalu z Denzelem Washingtonem, który ma powstać dla platformy Netflix.

Belloni mówi w wywiadzie, że z tego co słyszał, istnieje możliwość, by za kamerą stanął producent Graham King. Fogelson przyznaje mu, że istnieje tak możliwość. Obiecuje jednak, że w nadchodzących tygodniach ujawni więcej szczegółów planowanej kontynuacji.
      
Miałoby to sens o tyle, że – jak ujawnił niedawno reporter Jeff Sneider – King praktycznie wyreżyserował dokrętki do "Michaela". Podobnie było rzekomo w przypadku jego poprzedniej produkcji, "Bohemian Rhapsody".
        
Przed drugim filmem stoi też wyzwanie natury prawnej. Trzeci akt "Michaela" musiał zostać nakręcony na nowo ze względu na to, że elementy biografii Jacksona są uwikłane w sądową batalię z osobami oskarżającymi piosenkarza o molestowanie. Zobaczymy, jak scenarzysta John Logan wybrnie z tej pułapki.

Młody Michael Jackson jako ósme z dziesięciorga dzieci od najmłodszych lat jest przygotowywany do kariery muzycznej pod okiem surowego ojca. Z rodzinnym zespołem Jackson Five odnosi pierwsze sukcesy, a już w wieku 13 lat rozpoczyna karierę solową. Również w dorosłości życiem Michaela rządzi muzyka.

