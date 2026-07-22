Koszmar Ryana Goslinga dobiegł końca! Plakat "La La Land" poprawiony na 10-lecie premiery

Ryan Gosling wreszcie może spać spokojnie. Z okazji 10. rocznicy premiery musicalu "La La Land" studio Lionsgate zaprezentowało odświeżony plakat filmu. Najważniejsza zmiana dotyczy ułożenia dłoni aktora, które przez ostatnią dekadę było dla niego źródłem frustracji. Sam Gosling ochrzcił ten niefortunny gest mianem "La La Hand".
Błąd, który prześladował aktora przez lata
Aktor od dawna nie ukrywał swojego niezadowolenia z oryginalnego plakatu, przedstawiającego słynną scenę tańca Mii i Sebastiana na tle Los Angeles. W wywiadzie udzielonym "The Wall Street Journal" w 2024 roku zdradził, że jedna decyzja podjęta na planie do dziś nie daje mu spokoju: Tańczę z Emmą (Stone) i nie wiedziałem, że to ujęcie stanie się plakatem filmu. Mieliśmy mieć dłonie uniesione w górę, ale pomyślałem, że fajniej będzie ułożyć moją dłoń bardziej płasko, mimo że wszyscy wokół mówili mi, że to wcale nie wygląda dobrze. Byłem jednak święcie przekonany, że tak będzie lepiej. Teraz, kiedy na to patrzę – a muszę patrzeć na to bez przerwy – wiem, co tak naprawdę byłoby lepsze. To ułożenie po prostu zabiło całą energię. Nazywam to "La La Hand".
Napisany i wyreżyserowany przez Damiena Chazelle'a
musical opowiada historię początkującej aktorki i marzącego o własnym klubie pianisty jazzowego, którzy próbują pogodzić rodzące się uczucie z walką o spełnienie swoich marzeń w Los Angeles.
Film okazał się ogromnym sukcesem artystycznym i komercyjnym. Zdobył sześć Oscarów, w tym za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia. Obok Ryana Goslinga
i Emmy Stone
w obsadzie znaleźli się również John Legend
, Rosemarie DeWitt
, Finn Wittrock
oraz J.K. Simmons
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