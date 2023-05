Królowa Kleopatra. Egipt nie odpuszcza platformie Netflix. Szykuje własny dokument, który pokaże "prawdę"

Dlaczego Egipt jest wściekły na platformę Netflix?

Zwiastun serialu "Królowa Kleopatra"

jest drugim projektem powstałym w ramach cyklu dokumentów platformy Netflix o afrykańskich władczyniach. Bohaterką pierwszego serialu był Nzinga, królowa Ndongo i Matamba.Formuła cyklu jest prosta: fakty historyczne przeplatają się z fabularyzowanymi "rekonstrukcjami". I to właśnie one w przypadkustały się punktem zapalnym. Do roli Kleopatry zatrudniono bowiem mającą mieszane etniczne pochodzenie Adele James . Dla Egiptu oznacza to popularyzowanie kłamstwa, ponieważ zdaniem tamtejszych władz i uczonych Kleopatra miała jasny kolor skóry za sprawą hellenistycznego pochodzenia jej rodu po stronie ojca.Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydała Najwyższa Rada Starożytności, czyli istniejąca od 160 lat organizacja, która odpowiada za dziedzictwo kulturowe Egiptu.– napisano w dokumencie. Mostafa Waziri nie ma wątpliwości, żeWaziri zwrócił uwagę, że pochodzące z czasów Kleopatry wizerunki władczyni, tj. rzeźby czy monety, potwierdzają, że miała ona typowo helleńską urodę: jasną skórę, długi nos i wąskie usta. Jednocześnie zaprzeczył, by protesty, jakiewywołała w Egipcie wynikały z rasistowskich postaw.