Krótka forma, długa historia. CINEMAFORUM po raz dwudziesty piąty

25 lat najlepszych krótkich metraży świata to setki filmowców, dziesiątki spotkań i warsztatów, tysiące widzów oraz przede wszystkim ogrom filmów, które przez ten czas przewinęły się przez warszawskie ekrany. A wszystko zaczęło się w 2002 roku od grupy filmowych pasjonatek i pasjonatów oraz kultowej, offowej Oskariady. CINEMAFORUM, tworzone przez Stowarzyszenie FILMFORUM, wraca do Kina Atlantic i zapowiada jubileuszową odsłonę: 21–25 października 2026 roku. Wstęp wolny!
Dwadzieścia pięć edycji to wystarczająco długo, by dorobić się własnych znaków rozpoznawczych. Jednym z pierwszych było charakterystyczne logo, które Jakub Kossakowski stworzył dla Oskariady w 2002 roku. Dziś ten motyw wraca w jubileuszowej identyfikacji wizualnej CINEMAFORUM. 25 lat temu kino niezależne miało w sobie coś z rebelii, a prowokacyjne logo w postaci filmowej "gęby" z pierwszej Oskariady dobrze tę energię symbolizowało. Dziś, kiedy dostęp do nowoczesnej technologii pozwala znacznie łatwiej zbliżyć się do poziomu profesjonalnych produkcji, o niezależności nie musi już decydować sam sposób realizacji filmu. Dlatego tym bardziej warto skierować wzrok w stronę początków, kiedy najważniejsze w filmowym procesie twórczym były odwaga, bezkompromisowość i odrobina szaleństwa
- mówi Jakub Kossakowski.
Przez ponad dwadzieścia lat zmieniło się wiele: skala przedsięwzięcia, festiwalowe miejsca, publiczność, język kina, sposób produkowania i oglądania filmów. Powrót dawnego znaku przypomina, że pod tymi wszystkimi zmianami da się odnaleźć pewną ciągłość.
A tą ciągłością jest krótki metraż.
Przez lata w programie CINEMAFORUM pojawiały się nazwiska, które dziś należą do pierwszego szeregu kina. Festiwal pokazywał krótkie filmy Wernera Herzoga
, Jorgosa Lanthimosa
, Taiki Waititiego
, Wima Wendersa
, Justine Triet
czy Julii Ducournau
, a w konkursach nagradzał i wyróżniał twórców takich jak Agnieszka Smoczyńska
, Jan P. Matuszyński
, Katarzyna Rosłaniec
, Kuba Czekaj
, Piotr Domalewski
, Paweł Maślona
czy Aleksandra Terpińska
. To właśnie w krótkich filmach często najlepiej widać moment, w którym rodzi się ich późniejszy styl: pierwsze twórcze fascynacje czy tematy, do których będą wracali przez kolejne dekady. CINEMAFORUM od lat z uwagą śledzi i dokumentuje takie filmowe ścieżki. W tym roku do tej opowieści dołącza Andrzej Wajda z trzema krótkimi filmami z początku lat 50.
Co zobaczymy w programie 25. CINEMAFORUM?
Sercem 25. CINEMAFORUM pozostanie Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
. Nasza tegoroczna selekcja dowodzi, że krótka forma nie wyklucza podejmowania tematów filozoficznych czy metafizycznych, a wręcz przeciwnie - sprzyja opowiadaniu o fundamentalnych kwestiach przystępnie, lekko i dowcipnie. Tak jest chociażby w "Spiritus Sanctus", gdzie odyseja alkoholowa nabiera nieoczekiwanie duchowego wymiaru. Z kolei "Kosmogonia" to refleksja nad samym aktem stworzenia - zarówno w kontekście mitologii, jak i pracy artysty. W "Już mnie nie ma" zaś umieranie bliskiej osoby staje się wręcz zarzewiem komedii pomyłek. Poezja, realizm i humor mieszają się w wielu filmach z rozmaitych zakątków świata - miejsc, które dzięki talentowi twórców i twórczyń mogą wydawać się dużo bliższe niż wskazywałaby geografia
- mówi Błażej Hrapkowicz, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych. American Short Classics
W sekcji przygotowanej wraz z American Film Festival zobaczymy filmy krótkometrażowe twórców, którzy zapisali się w historii kina: George’a Lucasa
, Roberta Zemeckisa
, Ryana Cooglera
i Jona M. Chu
. To rzadka okazja, by zobaczyć ich jeszcze przed wielkimi studiami, franczyzami i światową rozpoznawalnością. Program uzupełnią m.in. nagrodzony Złotą Palmą "Bean Cake
" Davida Greenspana
oraz "Wyrm
" Christophera Winterbauera
, laureata Grand Prix CINEMAFORUM 2018. Wajda przed Wajdą
Rok 2026 przynosi setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy, ale CINEMAFORUM nie chce przypominać reżysera wyłącznie przez pryzmat jego najbardziej znanych filmów. W sekcji Mistrzowie – Andrzej Wajda
festiwal sięgnie do samych początków jego drogi twórczej. W programie znajdą się trzy krótkie filmy z początku lat 50.: "Ceramika iłżecka
" (1951, 10 min), "Zły chłopiec
" (1951, 6 min) oraz "Kiedy ty śpisz
" (1953, 11 min). To Wajda
jeszcze sprzed "Pokolenia
" czy "Popiołu i diamentu
", zanim stworzył pełnometrażowe filmy, które weszły do historii polskiego kina. BAFTA Shorts
Przygotowana wspólnie z British Council sekcja BAFTA Shorts przywozi do Warszawy najświeższe brytyjskie kino krótkometrażowe, w tym dwa tegoroczne filmy nagrodzone BAFTA. "This Is Endometriosis
" zdobyło nagrodę dla najlepszego brytyjskiego filmu krótkometrażowego, a "Two Black Boys in Paradise
" triumfowało w kategorii animacji. Tuż przed Halloween
CINEMAFORUM zaprasza także na sekcję dedykowaną kinu gatunkowemu przygotowaną we współpracy z Octopus Film Festival. Sekcja, w której w tym roku zaprezentujemy krótkometrażowe horrory udowodni, że nawet kilka minut filmowej narracji potrafi wystarczyć, żeby zbudować napięcie, zachwiać poczuciem bezpieczeństwa i zostawić widza z pytaniem, czy na pewno chce wracać sam do domu. Kino dostępne znaczy kino wspólne
W sekcji KRÓTKO I DOSTĘPNIE
znalazły się filmy nagrodzone i nominowane do Nagród im. Jana Machulskiego: od "Pięknej łąki kwietnej
" Emi Buchwald
i "Być kimś
" Michała Toczka
, przez "Gorzko
" Marcina Kluczykowskiego
i "Przegryw
" Alexandry Kutsen
, po "Nic poważnego
" Kamila Czudeja
. Łatwo mówić o otwartym festiwalu. Trudniej sprawić, by słowo "otwarty" znaczyło coś konkretnego. Włączenie dostępności do głównej opowieści jubileuszowej wydaje się więc ważniejsze niż kolejna rocznicowa deklaracja. Bo pytanie nie brzmi wyłącznie: jakie filmy pokazujemy? Równie istotne jest: kto może je z nami oglądać? Filmy z sekcji KRÓTKO I DOSTĘPNIE
zostaną pokazane z napisami rozszerzonymi dla osób z niepełnosprawnością słuchu oraz z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dostępną za pośrednictwem aplikacji Kino Dostępne 2.0. Jubileusze mają swoje ważne liczby
Po raz 15. odbędzie się Pokaz Niezależnych Teledysków
. Jubileuszowa odsłona spojrzy zarówno w przyszłość, jak i wstecz. Marta Karnkowska, pomysłodawczyni i kuratorka pokazu, obok najnowszych realizacji sięgnie także po klipy, które przez ostatnie piętnaście lat współtworzyły charakter tej sekcji. 22. edycja Nagród im. Jana Machulskiego
Ich historia sięga dawnych OFFskarów, czyli Nagród Polskiego Kina Niezależnego. Po śmierci Jana Machulskiego
, Honorowego Dyrektora Artystycznego pierwszej edycji i wieloletniego jurora festiwalu, nagrody otrzymały jego imię. Ta klamra jest dla jubileuszowego CINEMAFORUM szczególnie znacząca. Machulski był obecny na początku tej historii, a nagrody jego imienia pozostają częścią festiwalu ponad dwie dekady później. Nie wszystko warto zdradzać od razu
W programie pojawią się także retrospektywy, wydarzenia specjalne i niespodzianki przygotowane z myślą o jubileuszowej edycji. Organizatorzy nie odsłaniają jeszcze całego programu. Widzimy dopiero zwiastun tego seansu.
Kolejne festiwalowe ogłoszenia i przygotowania można śledzić na Instagramie
, Facebooku
i stronie festiwalu cinemaforum.pl
.
CINEMAFORUM - Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych 21-25 października 2026, Warszawa
Kino Atlantic
wstęp wolny
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.
Projekt współfinansują: miasto stołeczne Warszawa oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Program "KRÓTKO I DOSTĘPNIE - ogólnopolski cykl dostępnych pokazów filmowych" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego oraz ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Głównym obiektem festiwalowym jest Kino Atlantic w Warszawie.
Partnerzy tegorocznej edycji to: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, Ambasada Królestwa Hiszpanii, Fundacja KINO DOSTĘPNE, Fundacja LEGALNA KULTURA, American Film Festival, Mazovia Warsaw Film Commission, Mazowiecki Instytut Kultury oraz British Council.