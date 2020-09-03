Kręcenie "Avengers: Doomsday" bez scenariusza było "magiczne". Reżyserzy bronią swojej decyzji

W grudniu do kin na całym świecie trafi widowisko Marvela "Avengers: Doomsday". Jego reżyserzy zaczęli już promocję filmu. W rozmowie z AP odnieśli się do jednej z głośniejszych informacji na temat jego realizacji: braku gotowego scenariusza w momencie rozpoczęcia zdjęć do filmu.
Brak scenariusza nie jest problemem
Bracia Russo
nie zaprzeczają, że film rzeczywiście zaczął być kręcony, kiedy prace nad scenariuszem trwały. Przeciwnie, twierdzą, że od początku taka była ich intencja i że dzięki temu cały proces tworzenia filmu jest "magiczny". Jesteśmy reżyserami, którzy stawiają na improwizację i próby
- powiedział Joe Russo
. - Lubimy zobaczyć, co aktorzy wnoszą do swoich postaci, a czasami poznajemy aktorów dopiero kilka dni lub kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć z ich udziałem. I bardzo często właśnie wtedy dzieje się magia.
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Bracia Russo
wracają do MCU
po siedmioletniej przerwie (ich ostatnim widowiskiem było "Avengers: Koniec gry
"). W międzyczasie powstało sporo nowych produkcji Marvela
. Część z nich została przyjęta przez fanów z mieszanymi uczuciami. Dlatego też szefowie wytwórni mówią o "Avengers: Doomsday"
jako o projekcie, który ma sprowadzić MCU
ponownie na właściwe tory.
Co o tym sądzą reżyserzy widowiska:
To część wyjątkowego wyzwania. Współpraca z Marvelem zawsze podobała się Joe i mnie między innymi dlatego, że nasza rola nie polega na odpowiadaniu za całe MCU. Wkraczamy w nie w bardzo konkretny sposób. To właśnie na tym styku możemy nadać wszystkiemu sens. "Avengers: Doomsday"
rozpocznie podbój kin w połowie grudnia.
Zwiastun filmu "Avengers: Doomsday"