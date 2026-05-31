Krakowski Festiwal Filmowy: Co warto obejrzeć? Polecamy filmy z programu

Krakowski Festiwal Filmowy – jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie – już się rozpoczął! Wydarzenie to od 1961 roku przyciąga do Krakowa twórców, producentów i miłośników kina z całego świata. Podczas ośmiu festiwalowych dni widzowie mogą zobaczyć około 200 filmów. Festiwalowi towarzyszą również koncerty, wystawy, pokazy plenerowe oraz wydarzenia branżowe.

My mamy dziś dla Was listę filmów, których na festiwalu nie można przegapić – choć w programie znajdziecie ich znacznie, znacznie więcej, w tym dokumenty, krótkie metraże i filmy fabularne. 

Krakowski Festiwal Filmowy potrwa do 7 czerwca. Więcej o wydarzeniu przeczytacie TUTAJ

plakat filmu Syntetyczna szczerość

Synthetic Sincerity
2025
1h 12m

Dokumentalny

Wielka Brytania

Tegoroczny Krakowski Festiwal Filmowy otwiera "Syntetyczna szczerość" – brytyjski dokument, który w inteligentny i przewrotny sposób bada relację między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Punktem wyjścia staje się tu eksperyment polegający na trenowaniu AI na bohaterach filmów dokumentalnych, aby wygenerowane cyfrowo twarze wydawały się bardziej ludzkie i wiarygodne. Reżyser pokazuje, jak prawdziwe emocje oraz ludzkie doświadczenia zamieniają się w zestaw danych, co prowadzi do szeregu pytań etycznych, politycznych i filozoficznych dotyczących granic technologii. Film balansuje między dokumentem a fikcją, a subtelny humor wykorzystuje do pokazania świata, w którym rzeczywistość coraz mocniej miesza się z algorytmiczną kreacją. W ten sposób "Syntetycznej szczerości" udaje się trafnie pokazać, że w epoce AI nawet autentyczność może stać się produktem poddanym cyfrowej obróbce.


plakat filmu Sobocińscy. Magic hour

2025
1h 15m

Dokumentalny

Polska

Marcin Borchardt nakręcił już dokumenty o rodzinie Beksińskich ("Beksińscy. Album wideofoniczny") oraz Tonym Haliku ("Tony Halik"). W "Magic Hour" twórca przybliża nam tych, którzy zazwyczaj stoją po drugiej stronie kamery. Jego film opowiada bowiem o klanie Sobocińskich, rodzinie wybitnych polskich operatorów. W centrum opowieści jest zmarły Piotr Sobociński, który pracował z takimi reżyserami, jak Krzysztof Kieślowski, Ron Howard i Tadeusz Konwicki. Zmontowany w większości z prywatnych filmów wideo bohatera "Magic Hour" jest zarazem sagą rodzinną i historią zmieniającej się Polski, jak i opowieścią o cenie artystycznego sukcesu.


plakat filmu Lis i różowy księżyc

Robah ve mah sorti
2025
1h 16m

Dokumentalny

Dania

Francja

Iran

USA

Wielka Brytania

"Lis i różowy księżyc" to portret młodziutkiej Sorayi Akhalaghi – irańskiej artystki o afgańskich korzeniach, która stara się przedostać do Europy. Za pomocą smartfonów twórczyni przez pięć lat relacjonowała swoją codzienność: pracę pomocy domowej, relacje z przemocowym mężem, pobyty w ośrodkach dla uchodźców, a w końcu tzw. "gry", czyli próby przekroczenia granicy. W tej trudnej rzeczywistości sztuka jest dla bohaterki narzędziem pozwalającym skanalizować emocje, wyrazić lęki, frustracje i marzenia, a w końcu odzyskać sprawczość i kontrolę nad swoją historią. Tworzone przez Sorayę obrazy – jak choćby postać będącego jej duchowym wsparciem lisa – ożywają na ekranie. To film, o którym będziecie myśleć jeszcze długo po seansie.


plakat filmu Chłopaki z Shinjuku

Shinjuku Boys
1995
53m

Dokumentalny

Wielka Brytania

Tegoroczną laureatką Smoka Smoków i bohaterką retrospektywy na Krakowskim Festiwalu Filmowym jest Kim Longinotto, autorka ponad 20 dokumentów, zazwyczaj portretujących kobiecą codzienność. W programie znalazł się m.in. film "Chłopaki z Shinjuku" (1995), który zabiera nas do tokijskiego klubu nocnego odwiedzanego chętnie przez kobiety lubiące towarzystwo transmężczyzn albo transmęskich osób niebinarnych – w Japonii nazywających się onabe. Reżyserka skupia się na trójce takich bohaterów i pokazuje, jak wygląda życie osób kontestujących genderowe podziały w kraju, gdzie wielką rolę odgrywa tradycja.


plakat filmu Incydent w banku

Händelse vid bank
2009
10m

Dramat

Kryminał

Krótkometrażowy

Szwecja

Ruben Östlund jest obecnie jednym z najbardziej cenionych na świecie szwedzkich twórców filmowych. Jego "W trójkącie" i "The Square" zdobyły Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Ale czy wiecie, że ma on na swoim koncie również Złotego Niedźwiedzia? Zdobył go za film krótkometrażowy "Incydent w banku". Jeśli nie mieliście dotąd okazji obejrzeć tego filmu, to teraz możecie to nadrobić. "Incydent w banku", w którym jak na dłoni widać, dlaczego Östlund jest mistrzem filmowej narracji, znalazł się w programie Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dla każdego kinomana powinna to być lektura obowiązkowa, która pozwoli jeszcze bardziej zachwycać się reżyserską maestrią Szweda.


plakat filmu Kandydaci śmierci

2025
1h 35m

Dokumentalny

Polska

"Kandydaci śmierci" podbili już serca jurorów i publiczności 23. MDAG. Teraz film Macieja Cuske zmierza na Krakowski Festiwal Filmowy, gdzie będzie można zobaczyć go w sekcji Panorama Polskiego Dokumentu. Historia zaczyna się kilkanaście lat wcześniej, kiedy to reżyser wraz z synem i jego kolegami postanowili nakręcić film. Wakacyjna przygoda szybko zmieniła się w przygodę życia. Podpatrując kulisy kolejnych produkcji, mamy okazję zobaczyć rodzącą się pasję i dojrzewanie młodych bohaterów. Jesteśmy pewni, że na kolejny odcinek ich cyklu czeka teraz na YouTubie znacznie więcej niż 67 osób.


plakat filmu Fiume o morte!

2025
1h 52m

Fabularyzowany dok.

Chorwacja

Włochy

Słowenia

Życie pisze najlepsze scenariusze – a w każdym razie tak głosi słynna mądrość ludowa. W przypadku dokumentu "Fiume o morte!" jest to jak najbardziej prawda. Reżyser Igor Bezinović przypomina fragment historii Bałkanów, która w Polsce może nie być za dobrze znana, a jest naprawdę warta filmowej opowieści. W 1919 roku Gabriele D'Annunzio dokonuje samozwańczego zajęcia miasta Fiume i przez kolejne półtora roku rządzi nim, zmieniając rzeczywistość miasta w nieustający happening. Już zwykły dokument historyczny byłby fascynującą lekturą. Jednak Bezinović miał jeszcze lepszy pomysł. Z pomocą obecnych mieszkańców miasta rekonstruuje wydarzenia sprzed 100 lat. Efekt jest piorunujący. Nic dziwnego, że "Fiume o morte!" zostało w maju pierwszym laureatem nagrody Dokumentalne Grand Prix FIPRESCI.


plakat filmu Dziwnie być człowiekiem

2025
16m

Sci-Fi

Krótkometrażowy

Francja

Polska

Krótkometrażowy sci-fi w reżyserii Jana Grabowskiego miał światową premierę na zeszłorocznym Fantasia Film Festival, gdzie zdobył nagrodę aktorską dla Agnieszki Rajdy oraz wyróżnienie za design. "Dziwnie być człowiekiem" to utrzymana w duchu Stanisława Lema i Philipa K. Dicka ambitna produkcja łącząca gatunkowy sznyt z rozważaniami na temat człowieczeństwa. Jej akcja rozgrywa się w 2194 roku. Transfery między światem cyfrowym a fizycznym stały się codziennością. W specjalnych ośrodkach hoduje się ciała dla sztucznych inteligencji pragnących przyjąć ludzką formę. Do jednego z takich miejsc przybywa urzędnik Departamentu Wcieleń, by porozmawiać z istotą kończącą proces  transformacji.


plakat filmu Spiritus sanctus

2026
15m

Dramat

Komedia

Krótkometrażowy

Polska

"Spiritus Sanctus" Michała Toczka to film balansujący między dramatem, absurdem i metafizyczną opowieścią o wierze, winie oraz ludzkim zagubieniu. Akcja rozgrywa się w czerwcu 1999 roku podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, gdy wprowadzona prohibicja staje się dla głównego bohatera początkiem surrealistycznej podróży pełnej dziwnych spotkań i niepokojących zdarzeń. Bogdan, próbując zdobyć alkohol na pięćdziesiąte urodziny żony, stopniowo zaczyna gubić granicę między codziennością a duchowym doświadczeniem, a zwykła wyprawa do sklepu zamienia się w symboliczną odyseję. Film z jednej strony z humorem i ironią dotyka polskiej religijności oraz narodowych mitów, a z drugiej buduje atmosferę emocjonalnego niepokoju i moralnych sprzeczności. Produkcja Studia Munka SFP została zakwalifikowana do Konkursu krótkich metraży na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes.


plakat filmu In-I In Motion

En nous
2025
2h 36m

Dokumentalny

Francja

"In-I in Motion" to wyjątkowa propozycja dla wszystkich, którzy interesują się sztuką, procesem twórczym i historiami o przekraczaniu własnych granic. Film zabiera widzów za kulisy niezwykłej współpracy Juliette Binoche i wybitnego choreografa Akrama Khana, ukazując nie tylko powstawanie odważnego spektaklu scenicznego, ale także emocjonalną i artystyczną podróż jego twórców. Dzięki wykorzystaniu wielu godzin niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych Binoche z niezwykłą szczerością opowiada o kreatywności, ryzyku i niepewności, które towarzyszą każdemu ambitnemu przedsięwzięciu. To inspirujący, intymny i pełen refleksji dokument pokazujący, że prawdziwa sztuka rodzi się tam, gdzie kończy się strefa komfortu.





