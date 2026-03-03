"God of War: Głupi i głupszy". Twórca gry krytykuje pierwsze zdjęcie. Co robi Kratos?

Nie podoba Wam się pierwsze zdjęcie z serialu "God of War"? Nie jesteście sami. Do grona krytyków należy również twórca gry David Jaffe. Nie zostawia na twórcach zdjęcia (i serialu) suchej nitki w 7-minutowym wideo dostępnym w sieci.
"Nie martwię się o serial. Martwi mnie to zdjęcie" - tak reaguje David Jaffe
David Jaffe w opublikowanym wideo wyraźnie podkreśla, że nie ma nic przeciwko Moore'owi, uważa go za świetnego gościa i wciąż wierzy w serial. Ma jednak problem z pierwszym zdjęciem. Nie pojmuje, jak ktokolwiek mógł uznać je za atrakcyjne.
Jego zdaniem Kratos wygląda tak, jakby robił kupę w lesie. Z kolei Atreus wyraźnie przesadził z ilością produktów do stylizacji włosów. Żadna z postaci nie wygląda interesującą czy zachęcająco - podsumował Jaffe. - Wyglądają głupio. Jakby to było "God of War: Głupi i głupszy".
Zobacz wideo, w którym David Jaffe krytykuje pierwsze zdjęcie z serialu "God of War"