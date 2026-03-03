Newsy Seriale "God of War: Głupi i głupszy". Twórca gry krytykuje pierwsze zdjęcie. Co robi Kratos?
"God of War: Głupi i głupszy". Twórca gry krytykuje pierwsze zdjęcie. Co robi Kratos?

Nie podoba Wam się pierwsze zdjęcie z serialu "God of War"? Nie jesteście sami. Do grona krytyków należy również twórca gry David Jaffe. Nie zostawia na twórcach zdjęcia (i serialu) suchej nitki w 7-minutowym wideo dostępnym w sieci.


"Nie martwię się o serial. Martwi mnie to zdjęcie" - tak reaguje David Jaffe



Serialowy "God of War" powstaje dla platformy Prime Video, która należy do Amazonu. Showrunnerem jest Ronald D. Moore, który ma na swoim koncie uwielbiany przez fanów serial "Battlestar Galactica".

David Jaffe w opublikowanym wideo wyraźnie podkreśla, że nie ma nic przeciwko Moore'owi, uważa go za świetnego gościa i wciąż wierzy w serial. Ma jednak problem z pierwszym zdjęciem. Nie pojmuje, jak ktokolwiek mógł uznać je za atrakcyjne.

Jego zdaniem Kratos wygląda tak, jakby robił kupę w lesie. Z kolei Atreus wyraźnie przesadził z ilością produktów do stylizacji włosów. Żadna z postaci nie wygląda interesującą czy zachęcająco - podsumował Jaffe. - Wyglądają głupio. Jakby to było "God of War: Głupi i głupszy".

Zobacz wideo, w którym David Jaffe krytykuje pierwsze zdjęcie z serialu "God of War"



