Newsy Filmy ILE? Disney przyzna rekordowe gaże gwiazdom "Krainy lodu"
Filmy

ILE? Disney przyzna rekordowe gaże gwiazdom "Krainy lodu"

The Wrap / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kristen+Bell%2C+Josh+Gad+i+Idina+Menzel+dostan%C4%85+po+60+milion%C3%B3w+dolar%C3%B3w+od+Disneya+za+udzia%C5%82+w+filmach+%22Kraina+lodu+3%22+i+%22Kraina+lodu+4%22-163999
ILE? Disney przyzna rekordowe gaże gwiazdom &quot;Krainy lodu&quot;
Disney właśnie zaszokował całą branżę filmową. Jak donosi portal The Wrap, studio zdecydowało się obsypać milionami gwiazdy "Krainy lodu". Wszystko po to, by te zagrały w dwóch szykowanych kontynuacjach.

Rekordowe gaże dla aktorów głosowych!



Disney uważa, że Kristen Bell, Josh Gad i Idina Menzel stanowią kluczową wartość całej serii. Dlatego też wytwórnia postanowiła hojnie ich wynagrodzić za powrót do ról w dwóch kolejnych częściach. Jak donosi The Wrap każda z gwiazd "Krainy lodu" dostanie po 60 milionów dolarów. Nigdy wcześniej w historii animacji aktorzy nie otrzymali tak sowitych pensji.


Bell, Gad i Menzel tym samym pobili swój własny rekord gaży. Za udział w "Krainie lodu 2" każde z nich dostało po 15 milionów dolarów.

Co ciekawe, aktorzy nie dostaną jednego wielkiego czeku. Te 60 milionów będzie im wypłacane partiami, wraz z kolejnymi etapami prac nad filmami.

Przygotowania do "Frozen 3" są już mocno zaawansowane. Film ma bowiem trafić do kin w listopadzie 2027 roku. Natomiast o "Frozen 4" dotąd praktycznie nic nie wiedzieliśmy. Data premiery nie została ujawniona, choć większość spodziewa się filmu w okolicach 2029 roku.

"Kraina lodu" to jedna z najbardziej kasowych animowanych marek w historii kina. Dwa pierwsze filmy zarobił w box offisie 2,7 mld dolarów.

Zwiastun filmu "Kraina lodu 2"




Powiązane artykuły Frozen III

Zobacz wszystkie artykuły

Frozen III  (2027)

 Frozen III

Kraina lodu  (2013)

 Kraina lodu

Kraina lodu II  (2019)

 Kraina lodu II

Gorączka lodu  (2015)

 Gorączka lodu

Najnowsze Newsy

Kryminalne Miasto – konwent dla wszystkich fanów zbrodni

Seriale

Chaos! "Tulsa King" powstaje bez showrunnera

2 komentarze
Filmy

Po co nam "Toy Story 5"? Andrew Stanton odpowiada

VOD Inne Seriale Filmy

Sztuczna inteligencja podsumuje poprzednie odcinki na Prime Video

1 komentarz
Podcast Filmy

Mam parę uwag #126: "Frankenstein" – nie oglądać dwa razy?

Festiwale i nagrody Filmy

Kristen Stewart odwiedzi tegoroczny EnergaCAMERIMAGE

Filmy

Reżyser "Heart Eyes" opowie o koszmarze na obozie przetrwania