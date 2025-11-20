ILE? Disney przyzna rekordowe gaże gwiazdom "Krainy lodu"

Disney właśnie zaszokował całą branżę filmową. Jak donosi portal The Wrap, studio zdecydowało się obsypać milionami gwiazdy "Krainy lodu". Wszystko po to, by te zagrały w dwóch szykowanych kontynuacjach.
Rekordowe gaże dla aktorów głosowych!
Disney uważa, że Kristen Bell, Josh Gad i Idina Menzel
stanowią kluczową wartość całej serii. Dlatego też wytwórnia postanowiła hojnie ich wynagrodzić za powrót do ról w dwóch kolejnych
częściach. Jak donosi The Wrap każda z gwiazd "Krainy lodu
" dostanie po 60 milionów dolarów
. Nigdy wcześniej w historii animacji aktorzy nie otrzymali tak sowitych pensji. Bell
, Gad
i Menzel
tym samym pobili swój własny rekord gaży. Za udział w "Krainie lodu 2
" każde z nich dostało po 15 milionów dolarów.
Co ciekawe, aktorzy nie dostaną jednego wielkiego czeku. Te 60 milionów będzie im wypłacane partiami, wraz z kolejnymi etapami prac nad filmami.
Przygotowania do "Frozen 3"
są już mocno zaawansowane. Film ma bowiem trafić do kin w listopadzie 2027 roku
. Natomiast o "Frozen 4"
dotąd praktycznie nic nie wiedzieliśmy. Data premiery nie została ujawniona, choć większość spodziewa się filmu w okolicach 2029 roku. "Kraina lodu"
to jedna z najbardziej kasowych animowanych marek w historii kina. Dwa pierwsze filmy zarobił w box offisie 2,7 mld dolarów
.
Zwiastun filmu "Kraina lodu 2"