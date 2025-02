Kristen Stewart i Alia Shawkat to "The Wrong Girls". Będą paliły z Sethem Rogenem?

Getty Images © Cindy Ord

opowie o dwóch przyjaciółkach ( Stewart Shawkat ), które jarają zioło i wiodą wyluzowany tryb życia od wypłaty do wypłaty. Kiedy pewnego dnia wplączą się w aferę z fałszywą tożsamością, ich życie ogarnie chaos.W filmie ma wystąpić filadelfijski punkrockowy zespół Mannequin Pussy.Za kamerą "The Wrong Girls" stoi debiutująca jako reżyserka Dylan Meyer (autorka scenariusza m.in. do " Moxie "). Ona również jest autorką fabuły. Zdjęcia mają potrwać łącznie 29 dni. Stewart objęła nad projektem także funkcję producentki. Stewart już niedługo zobaczymy w miniserialu " The Challenger ". Produkcja, nad którą pracuje należące do Stevena Spielberga studio Amblin, opowie historię Sally Ride – pierwszej amerykańskiej astronautki w przestrzeni kosmicznej.Filmografię aktorki zamyka aktualnie rola w thrillerze romantycznym " Love Lies Bleeding ".Zobaczcie zwiastun.