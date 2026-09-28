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Kristen Stewart i Olivier Assayas po raz trzeci łączą siły. Aktorka wystąpi w "Spiritual World"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kristen+Stewart+i+Olivier+Assayas+po+raz+trzeci+%C5%82%C4%85cz%C4%85+si%C5%82y.+Aktorka+wyst%C4%85pi+w+%22Spiritual+World%22-168809
Kristen Stewart i Olivier Assayas po raz trzeci łączą siły. Aktorka wystąpi w &quot;Spiritual World&quot;
źródło: Getty Images
autor: Francois Durand
Kristen Stewart i Olivier Assayas po raz trzeci połączą siły. Aktorka zagra główną rolę w nowym filmie francuskiego reżysera zatytułowanym "Spiritual World". Co o nim wiemy?

Stewart jako jasnowidzka



GettyImages-651032048.jpg Getty Images © Paul Bruinooge


Według informacji pozyskanych przez IONCINEMA, Stewart wcieli się w Adę, młodą kobietę obdarzoną zdolnościami jasnowidzenia, która zaczyna doświadczać tajemniczych wizji i przeczuć. Szczegóły fabuły nie są na razie znane, wiadomo jednak, że "Spiritual World" ma skierować się w rejony nadprzyrodzone i fantastyczne, które Assayas eksplorował już między innymi w "Personal Shopper".

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w lutym i potrwać do kwietnia. Ekipa będzie pracować we Francji i Niemczech. Na razie nie podano daty premiery. "Spiritual World" będzie trzecim wspólnym projektem Stewart i Assayasa. Po raz pierwszy spotkali się na planie "Sils Marii" z 2014 roku. Za rolę w filmie Stewart otrzymała Cezara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Dwa lata później duet ponownie współpracował przy "Personal Shopper", za którego Assayas zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes.

W nowym filmie Stewart zagra u boku między innymi Vicky Krieps, znanej z "Nici widmo" i "W gorsecie", oraz Riley Keough, którą w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w "Daisy Jones & The Six". W obsadzie znaleźli się także Barbara Sukowa ("My dwie"), Wagner Moura ("Tajny agent") oraz Niels Schneider ("Niewierni w Paryżu"). 

"Spiritual World" będzie kolejnym filmem Assayasa po "Magu z Kremla", w którym Jude Law wcielił się we Władimira Putina.

"Personal Shopper" - zwiastun



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