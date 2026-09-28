Kristen Stewart i Olivier Assayas po raz trzeci łączą siły. Aktorka wystąpi w "Spiritual World"

Kristen Stewart i Olivier Assayas po raz trzeci połączą siły. Aktorka zagra główną rolę w nowym filmie francuskiego reżysera zatytułowanym "Spiritual World". Co o nim wiemy?
Stewart jako jasnowidzka
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Według informacji pozyskanych przez IONCINEMA, Stewart
wcieli się w Adę, młodą kobietę obdarzoną zdolnościami jasnowidzenia, która zaczyna doświadczać tajemniczych wizji i przeczuć. Szczegóły fabuły nie są na razie znane, wiadomo jednak, że "Spiritual World"
ma skierować się w rejony nadprzyrodzone i fantastyczne, które Assayas
eksplorował już między innymi w "Personal Shopper
".
Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w lutym i potrwać do kwietnia. Ekipa będzie pracować we Francji i Niemczech. Na razie nie podano daty premiery. "Spiritual World"
będzie trzecim wspólnym projektem Stewart
i Assayasa
. Po raz pierwszy spotkali się na planie "Sils Marii
" z 2014 roku. Za rolę w filmie Stewart
otrzymała Cezara
dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Dwa lata później duet ponownie współpracował przy "Personal Shopper
", za którego Assayas
zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes
.
W nowym filmie Stewart
zagra u boku między innymi Vicky Krieps
, znanej z "Nici widmo
" i "W gorsecie
", oraz Riley Keough
, którą w ostatnich latach mogliśmy oglądać m.in. w "Daisy Jones & The Six
". W obsadzie znaleźli się także Barbara Sukowa
("My dwie
"), Wagner Moura
("Tajny agent
") oraz Niels Schneider
("Niewierni w Paryżu
"). "Spiritual World"
będzie kolejnym filmem Assayasa
po "Magu z Kremla
", w którym Jude Law
wcielił się we Władimira Putina.
"Personal Shopper" - zwiastun