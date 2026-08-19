Newsy Kristen Stewart o "Wrong Girls": "Milenialsi potrzebują więcej czasu, by dorosnąć"
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Kristen Stewart o "Wrong Girls": "Milenialsi potrzebują więcej czasu, by dorosnąć"

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Kristen Stewart o &quot;Wrong Girls&quot;: &quot;Milenialsi potrzebują więcej czasu, by dorosnąć&quot;
źródło: materialy promocyjne
21 sierpnia na ekrany kin trafi film "Wrong Girls" – odjechana komedia, w której w głównych rolach wystąpiły Kristen Stewart i Alia Shawkat. W nowym materiale aktorki opowiedziały o filmie i komediowej chemii na planie. Głos zabrały także twórczynie filmu – reżyserka Dylan Meyer i producentka Maggie McLean.

"Wrong Girls" to historia dwóch przyjaciółek: Frankie (Kristen Stewart) jest uosobieniem chaosu, a Molly (Alia Shawkat) to kulinarny talent. Razem tworzą duet, który kompletnie nie radzi sobie z dorosłością, a tym bardziej z… regularnym płaceniem czynszu. Kiedy Frankie przypadkiem zgarnia na imprezie tajemniczą walizkę z eksperymentalną substancją, życie przyjaciółek zalicza totalny plot twist. Dziewczyny piją fluorescencyjne shoty i niespodziewanie zyskują zdolność telepatii. Od teraz nie tylko porozumiewają się bez słów, ale słyszą też myśli swoich kotów!

Na poniższym materiale ekipa "Wrong Girls" usiadła wśród rekwizytów żywcem wyjętych z filmowego domu Frankie i Molly, czyli Casa de Chill Zone. W rozmowie nawiązały do głównych motywów przewodnich komedii:

To historia o dorastaniu osób, które powinny były już dorosnąć. Milenialsi potrzebują czasem na to więcej czasu – podsumowała film Kristen Stewart. Świetnie się wyczuwałyśmy. Oldschoolowe komediowe duety bywają najlepsze, nawet Beavis i Butthead – dodała Alia Shawkat.

Wmawia się nam, że dorosłość przynosi związek miłosny na całe życie. Ale kobiety często układają sobie życie z najlepszą przyjaciółką i taka relacja zasługuje na film – twierdzi reżyserka Dylan Meyer. Postacie Frankie i Molly powstały organicznie z naszego mieszkania razem, spędzania wspólnie dużo czasu i prób ogarniania świata – zdradziła producentka Maggie McLean



Film "Wrong Girls" można obejrzeć w kinach od najbliższego piątku, 21 sierpnia. Dystrybutorem filmu jest Best Film.
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