Krytycy zachwyceni "Bogini Partenope"! Piszą: "Sorrentino jak zawsze piękny i mądry". Dziś prezentujemy nowy zwiastun

O filmie

Choć film miał premierą podczas ostatniego festiwalu w Cannes, nie wszyscy polscy dziennikarze mieli okazję go zobaczyć. Teraz, po pierwszych polskich pokazach prasowych nie brakuje zachwytów. Oto kilka głosów:"Ten film pozostaje pod powiekami na długo. Paolo Sorrentino potwierdza swoje mistrzostwo. Historia Partenope to metafora życia i miłości. I pieśń o Neapolu, który potrafi oczarować i zranić"."Nikt tak jak Sorrentino nie potrafi przekonywać, że przyciąganie przeciwieństw to zagadka życia. Zachwycająca, lecz szybko gasnąca energia młodości i mądra, lecz niszcząca siła dojrzałości ścierają się w 'Partenope' tworząc niebywałe widowisko"."Na skraju pocałunku czas jest na przepaścią; podobnie jest z kadrami Sorrentino. To kino z innego świata, a jakże nam bliskie"."Sorrentino jak zawsze piękny i mądry. Po seansie – zachłyśnięty poezją Włoch. Jest na co popatrzeć".Przyjście na świat małej Partenope jest jak narodziny bogini. Na pięknej wyspie Capri objawia się kobieta idealna, która swą niezwykłą urodą zniewala mężczyzn, jednocześnie wymykając się ich żądzom. Ambitna, ogromnie ciekawa świata, nade wszystko ceni sobie wolność i szukanie własnej drogi przez życie. Od spotkanych na niej mężczyzn, amerykańskiego pisarza, lubieżnego biskupa czy zakochanego w niej do szaleństwa przyjaciela z młodości, uczy się patrzeć na świat pod różnymi kątami. Zanurzona w tętniącym żywiole neapolitańskiej codzienności nigdy nie daje się zdefiniować i ujarzmić.