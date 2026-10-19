Newsy Krzyżówki Filmwebu ponownie dostępne!
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Krzyżówki Filmwebu ponownie dostępne!

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https://www.filmweb.pl/news/Krzy%C5%BC%C3%B3wki+Filmwebu+ponownie+dost%C4%99pne-169181
Krzyżówki Filmwebu ponownie dostępne!
Krzyżówki Filmwebu ponownie w sprzedaży. Zgarnij swój egzemplarz!

„Krzyżówki filmowo-serialowe” to produkt Filmwebu, stworzony we współpracy z Krzyżówkami dla Generacji Z, z myślą o fanach kina, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę w praktyce.

Pierwsze oficjalne wydanie możecie kupić ponownie TUTAJ

Ponad 700 haseł, 36 stron, mnóstwo krzyżówek panoramicznych, wykreślanki oraz specjalny segment krzyżówek tematycznych tworzonych przez redakcję portalu Filmweb. Poziom trudności rozciąga się od pytań dla niedzielnych kanapowców po wyzwania dla pasjonatów niemego kina azjatyckiego.

Twarzą pierwszego wydania jest polski aktor Michał Sikorski. Znany między innymi ze znakomitej roli księdza Jakuba w serialu 1670”, ostatnio został również ogłoszony nowym członkiem obsady „The Office PL”.

Krzyżówki były tworzone przez Michała Kozłowskiego (Krzyżówki dla Generacji Z) oraz redakcję portalu Filmweb w składzie: Łukasz Muszyński, Jakub Popielecki, Marcin Pietrzyk, Dorota Kostrzewa, Ewelina Leszczyńska, Julia Taczanowska, Maciej Satora i Marcin Tarkowski.



Sesja okładkowa:
Zdjęcie - Maciej Skrzyński 
MUA - Aleksandra Domańska

Koordynacja projektu:
Michał Kozłowski
Aleksander Gortych 
Marcin Tarkowski 


Pierwsze oficjalne wydanie możecie ponownie zamawiać TUTAJ
Informacja sponsorowana

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