Newsy Krzyżówki Filmwebu już dostępne! Zamów pierwsze wydanie
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Krzyżówki Filmwebu już dostępne! Zamów pierwsze wydanie

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https://www.filmweb.pl/news/Krzy%C5%BC%C3%B3wki+filmowo-serialowe+ju%C5%BC+dost%C4%99pne-168595
Krzyżówki Filmwebu już dostępne! Zamów pierwsze wydanie
źródło: materialy promocyjne
„Krzyżówki filmowo-serialowe” to nowy produkt Filmwebu, stworzony we współpracy z Krzyżówkami dla Generacji Z, z myślą o fanach kina, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę w praktyce.

Pierwsze oficjalne wydanie już teraz możecie zamawiać w przedsprzedaży TUTAJ

Ponad 700 haseł, 36 stron, mnóstwo krzyżówek panoramicznych, wykreślanki oraz specjalny segment krzyżówek tematycznych tworzonych przez redakcję portalu Filmweb. Poziom trudności rozciąga się od pytań dla niedzielnych kanapowców po wyzwania dla pasjonatów niemego kina azjatyckiego.


Twarzą pierwszego wydania jest polski aktor Michał Sikorski. Znany między innymi ze znakomitej roli księdza Jakuba w serialu 1670”, ostatnio został również ogłoszony nowym członkiem obsady „The Office PL”.

Krzyżówki były tworzone przez Michała Kozłowskiego (Krzyżówki dla Generacji Z) oraz redakcję portalu Filmweb w składzie: Łukasz Muszyński, Marcin Pietrzyk, Ewelina Leszczyńska, Dorota Kostrzewa, Jakub Popielecki, Maciej Satora, Julia Taczanowska i Marcin Tarkowski.


Sesja okładkowa:
Zdjęcie - Maciej Skrzyński 
MUA - Aleksandra Domańska

Koordynacja projektu:
Michał Kozłowski
Aleksander Gortych 
Marcin Tarkowski 

Informacja sponsorowana

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