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Krzysztof Zanussi miał wypadek na planie filmu. Reżyserował ze szpitala

TVN24.pl / autor: /
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Krzysztof Zanussi miał wypadek na planie filmu. Reżyserował ze szpitala
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
Krzysztof Zanussi poinformował o wypadku, do którego doszło podczas prac nad jego najnowszym filmem "Całopalenie". Reżyser spadł ze schodów na planie zdjęciowym w Toruniu i trafił do szpitala.

Zanussi o swoim wypadku



GettyImages-1144018355.jpg Getty Images © SOPA Images


W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu 86-letni twórca stwierdził, że "czasami życie nas prześciga" i przyznał, że upadek był wynikiem jego własnej nieuwagi. W wyniku zdarzenia doznał złamania ręki i kości czaszki oraz licznych potłuczeń. Pierwszy raz w życiu, i mam nadzieję, że ostatni, reżyserowałem ze szpitalnego łóżka.

Mimo problemów zdrowotnych reżysera prace nad filmem są już na finiszu. Reżyser przekazał, że zakończyły się wszystkie zaplanowane w Polsce zdjęcia do "Całopalenia". Przed ekipą pozostał jeszcze jeden dzień zdjęciowy w Sofii, natomiast rozpoczął się już montaż materiału.

Zanussi zdradził również, że nowy projekt będzie dla niego okazją do zastosowania rozwiązań, których wcześniej nie wykorzystywał w swojej wieloletniej karierze. Jak wyjaśnił, w filmie pojawią się fragmenty innych produkcji wplecione w główną narrację. Twórca podkreślił, że "Całopalenie" jest wymagającym przedsięwzięciem montażowym i dopiero na etapie postprodukcji okaże się, czy spełnione zostaną wszystkie założenia. 

Poniżej pełne nagranie opublikowane przez reżysera:

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