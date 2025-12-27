Która komedia rządzi po świętach? Zagłosuj i wybierz film idealny na rodzinny seans!

Czas między świętami a Sylwestrem to najlepszy moment, by zwolnić, otulić się kocem i zanurzyć w filmowym maratonie. To właśnie wtedy królują komedie – lekkie, pełne kultowych cytatów i bohaterów, do których zawsze chce się wracać.
Razem z Paramount Network zapraszamy do udziału w ankiecie i wyboru najlepszej komedii dla całej rodziny, idealnej na długie, grudniowe wieczory. Wszystkie te tytuły będzie można zobaczyć podczas komediowego maratonu sylwestrowo-noworocznego na Paramount Network. Różnorodny repertuar gwarantuje, że każdy znajdzie coś dla siebie – od klasyki po nieśmiertelne hity.
Ankietę znajdziecie TUTAJ
.
