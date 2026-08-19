Kto wybierze polskiego kandydata do Oscara? Znamy skład komisji

Z przyjemnością informujemy, że skład Komisji Oscarowej, która dokona wyboru filmu zgłaszanego jako polski kandydat do Oscara, został zaakceptowany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Data posiedzenia Komisji, a tym samym dzień ogłoszenia polskiego kandydata do Oscara, zostanie podana już wkrótce.
Poniżej przedstawiamy skład Komisji Oscarowej, która pod przewodnictwem Jana Naszewskiego wyłoni polskiego kandydata do 98. Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy: Jan Naszewski
(Przewodniczący Komisji Oscarowej),
Kamila Dorbach, Milenia Fiedler
, Agnieszka Odorowicz
, Małgorzata Szumowska
, Artur Liebhart
, Paweł Łoziński
, Mariusz Włodarski
, Tadeusz Łysiak
.
Regulamin Komisji Oscarowej zawierający m.in. szczegółowe zasady jej funkcjonowania, naboru zgłoszeń filmów oraz wyboru polskiego kandydata do Oscara, dostępny jest TUTAJ
.
Wyłonienie polskiego kandydata do Oscara® nastąpi na posiedzeniu Komisji Oscarowej, którego data zostanie opublikowana niebawem. Decyzja Komisji Oscarowej zostanie ogłoszona publicznie na konferencji prasowej w tym samym dniu.
Oficjalne zgłoszenie filmu wybranego jako polski kandydat do Oscara do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej musi nastąpić w terminie do dnia 30 września 2026 roku. Zgłoszenia wybranego filmu do Akademii dokonuje producent filmu przy wsparciu PISF.
Wszelkie pytania związane z procesem wyboru polskiego kandydata do Oscara® prosimy kierować pod adres mailowy: oscary@pisf.pl.