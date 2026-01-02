Kto z X-Men może dostać nowy solowy film? Zgadnijcie

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Marvel Studios po "Avengers: Doomsday" i "Avengers: Secret Wars" będzie stała pod znakiem X-Men. Według najnowszej pogłoski w przygotowaniu jest nie jeden, a kilka filmów o mutantach Marvela. Kto może dostać własny film? A jak myślicie?
Marvel szykuje więcej niż tylko jeden film o X-Men Od jakiegoś czasu wiemy, że w przygotowaniu jest film o przygodach X-Men, za kamerą którego stanie Jake Schreier odpowiedzialny za "Thunderbolts*".
Scenariusz pisze Michael Lesslie
("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży
"). Na razie nie wiemy, kto zagra w tym widowisku, ale plotek na temat potencjalnej obsady było już bez liku.
Chociaż nie zostało to oficjalnie ogłoszone, wszyscy spodziewają się, że po trwającej obecnie "Sadze Multiwersum" Marvel rozpocznie "Sagę Mutantów". Reporter Daniel Richtman donosi właśnie, że w przygotowaniu jest kilka filmów o X-Men. Marvel rozwija projekt o Wolverinie i szereg skupionych na mutantach projektów na potrzeby nowej sagi. To nie tylko reboot serii "X-Men"
, twierdzi Richtman.
Pytanie, czy w Wolverine'a
wcieli się ponownie Hugh Jackman
? A może prawdziwa jest pogłoska o tym, że pałeczkę przejmie po nim grana przez Dafne Keen
Laura/X-23? A może zupełnie nowy aktor wcieli się w tego bohatera? Wiele zapewne będzie zależeć od tego, co wydarzy się w "Avengers: Doomsday
" i "Avengers: Secret Wars
". Którą opcję preferujecie?
Jeśli wszystko pójdzie z planem, pierwszy film o przygodach nowych X-Men trafi do kin w maju 2028.
Zobacz nowy teaser widowiska "Avengers: Doomsday" "Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku.
Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU
. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars"
.