Kto zagrał mięśnie Matta Damona w "Odysei"? Nie tylko on

Matt Damon opowiadał w wielu wywiadach, jak wielkim wyzwaniem – również pod względem fizycznym – były zdjęcia do "Odysei". Aktor ujawnił przy okazji, że umięśnione ciało Odyseusza, które widzimy w filmie Christophera Nolana, nie w każdym ujęciu należy do niego.
"Odyseja": Matt Damon ujawnia kulisy ekranowej muskulatury
Rozmawiając z Mattem Damonem
w podcaście "Happy Sad Confused" dziennikarz Josh Horowitz pochwalił aktora za jego przygotowanie fizyczne do "Odysei
" – zwłaszcza imponujące mięśnie. Gwiazdor zdradził jednak, że nie w każdym ujęciu widzimy jego bicepsy. Sceny z Lastrygonami kręciliśmy przy użyciu tzw. wymuszonej perspektywy. Nie wiem, czy gdzieś pokazano, jak to zrobiliśmy. Kaskaderami byli ponaddwumetrowi faceci. A potem zestawiono ich z kaskaderami wzrostu metr pięćdziesiąt. Więc moją dublerką była kobieta, która miała najwspanialsze ramiona, jakie kiedykolwiek widziałem
, ujawnił Damon
. W filmie są ujęcia, w których górują nade mną ci giganci i niemal w stu procentach to moje ręce, ale muszę też uznać cudzy wkład
, dodał aktor.
"Odyseja" – oceniamy film Christophera Nolana
"Odyseja" to historia Odyseusza, królu Itaki, podczas jego długiej i pełnej niebezpieczeństw podróży powrotnej do domu po wojnie trojańskiej. Opisuje jego spotkania z mitycznymi istotami, takimi jak cyklop Polifem, syreny oraz nimfa Kalipso. Król robi wszystko by wrócić do ukochanej żony Penelopy.
W filmie zagrali m.in. Matt Damon
, Anne Hathaway
, Tom Holland
i Zendaya
.