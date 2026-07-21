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Kto zagrał mięśnie Matta Damona w "Odysei"? Nie tylko on

The Hollywood Reporter / autor: /
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Kto zagrał mięśnie Matta Damona w &quot;Odysei&quot;? Nie tylko on
źródło: Materiały prasowe
Matt Damon opowiadał w wielu wywiadach, jak wielkim wyzwaniem – również pod względem fizycznym – były zdjęcia do "Odysei". Aktor ujawnił przy okazji, że umięśnione ciało Odyseusza, które widzimy w filmie Christophera Nolana, nie w każdym ujęciu należy do niego.
         

"Odyseja": Matt Damon ujawnia kulisy ekranowej muskulatury




Rozmawiając z Mattem Damonem w podcaście "Happy Sad Confused" dziennikarz Josh Horowitz pochwalił aktora za jego przygotowanie fizyczne do "Odysei" – zwłaszcza imponujące mięśnie. Gwiazdor zdradził jednak, że nie w każdym ujęciu widzimy jego bicepsy.

Sceny z Lastrygonami kręciliśmy przy użyciu tzw. wymuszonej perspektywy. Nie wiem, czy gdzieś pokazano, jak to zrobiliśmy. Kaskaderami byli ponaddwumetrowi faceci. A potem zestawiono ich z kaskaderami wzrostu metr pięćdziesiąt. Więc moją dublerką była kobieta, która miała najwspanialsze ramiona, jakie kiedykolwiek widziałem, ujawnił Damon.
          
W filmie są ujęcia, w których górują nade mną ci giganci i niemal w stu procentach to moje ręce, ale muszę też uznać cudzy wkład, dodał aktor.

"Odyseja" – oceniamy film Christophera Nolana




"Odyseja" to historia Odyseusza, królu Itaki, podczas jego długiej i pełnej niebezpieczeństw podróży powrotnej do domu po wojnie trojańskiej. Opisuje jego spotkania z mitycznymi istotami, takimi jak cyklop Polifem, syreny oraz nimfa Kalipso. Król robi wszystko by wrócić do ukochanej żony Penelopy.

W filmie zagrali m.in. Matt DamonAnne Hathaway, Tom Holland i Zendaya.

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