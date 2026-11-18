Wiemy już, że nowego agenta 007 w najnowszej odsłonie serii o Bondzie zagra Robert Pattinson, ale zanim rozpocznie się właściwa misja, do obsadzenia pozostaje jeszcze kilka kluczowych ról. Jedną z najważniejszych jest oczywiście główny przeciwnik Bonda – postać, która powinna dorównywać agentowi 007 nie tylko sprytem, ale również charyzmą i ekranową siłą. W historii serii takich rywali stworzyli m.in. Javier Bardem i Mads Mikkelsen. Tym razem postanowiliśmy sami pobawić się w casting i sprawdzić, kogo redakcja Filmwebu najchętniej zobaczyłaby po drugiej stronie barykady.
Kto zagra przeciwnika Bonda? Redakcja Filmwebu typujeMarcin Pietrzyk: Angelina Jolie
Bondowy złoczyńca to zazwyczaj postać większa niż życie. Geniusz, psychopata, bogacz. Angelina Jolie
w pięknych kreacjach, w ociekających złotem i marmurem dekoracjach spokojnie mogłaby stać się królową złoczyńców. Dystyngowana, magnetyczna, niebezpiecznie uwodzicielska, skrywająca szaleństwo pod łagodnym uśmiechem i perfekcyjnym makijażem. Jolie
ma też doświadczenie w filmach o szpiegach. Widzieliśmy ją i w "Salt
" i "Mr. & Mrs. Smith
", więc w tego rodzaju opowieściach zdążyła się już sprawdzić. Do tego, jej obecność gwarantowałaby współpracę z wieloma prestiżowymi markami, które chętnie widziałby Jolie
noszącą ich stroje, gadżety, makijaże i za taką możliwości zapłaciłyby grube miliony obniżając koszty, jakie ponieść musieliby producenci. Jednym słowem: ideał.
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Angelina Jolie Jakub Popielecki: Jeff Bezos
Proszę państwa, nowego przeciwnika Bonda nie trzeba już szukać, przeciwnik sam się zgłosił. To Jeff Bezos
, szef firmy Amazon, w którego rękach jest obecnie seria o przygodach agenta 007. Miliarder, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, nie potrzebowałby zresztą charakteryzacji ani nie musiałby "wchodzić w rolę": on już w zasadzie jest w roli i realizuje w realu model czarnego charakteru, jaki ugruntowała przez lata słynna seria. Nawet nazywa się na "B", zupełnie jak "Blofeld". Dajcie mu tylko kota, żeby mógł go diabolicznie głaskać – i gotowe. Co więcej, z takim zagrożeniem agent 007 nie miał jeszcze do czynienia, bo Bezos istnieje na nadrzędnym wobec Bonda poziomie rzeczywistości: los bohatera leży dosłownie w rękach przedsiębiorcy. Miliarder chwalił się nawet w jednym z ostatnich wywiadów, że brał czynny udział w podejmowaniu decyzji, kto zostanie nowym Bondem. Sprawa jest zatem osobista – jak w najlepszym dramacie. W ramach tortur Bezos mógłby na przykład kazać Bondowi pracować w magazynie Amazona, tylko z dwiema przerwami na siku.
A gdyby Bezos jednak nie chciał zagrać, proponuję wrócić do pomysłu z czasów, kiedy za kamerą filmu o Bondzie miał stanąć Danny Boyle
, i w roli czarnego charakteru obsadzić Tomasza Kota
. Zamiast kota głaskanego przez Blofelda – prawdziwy Kot!
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Jeff Bezos Ewelina Leszczyńska: Nicolas Cage
Nie wiem, jakim cudem żaden z twórców dotychczasowych odsłon cyklu jeszcze na to nie wpadł: idealnym kandydatem do roli przeciwnika agenta 007 jest przecież Nicolas Cage!
Aktor mierzący się z nieznośnym ciężarem wielkiego talentu bez problemu odnalazłby się jako pragnący zniszczyć świat / przejąć władzę nad światem megaloman – a skłonność do aktorskich szarż działa tu wyłącznie na jego korzyść.
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Nicolas Cage Dorota Kostrzewa: Florence Pugh
Zacznijmy od tego, że Florence Pugh
sama chciałaby zagrać przeciwniczkę agenta 007. Aktorka napisała nawet w tej sprawie do Denisa Villeneuve’a
, a ponieważ znają się z planu dwóch części "Diuny
", niewykluczone, że reżyser potraktuje ten pomysł bardzo poważnie. I my powinniśmy to zrobić, bo Pugh
byłaby w roli złolki znakomita. Wcielając się w Czarną Wdowę u Marvela, pokazała, że potrafi zagrać bohaterkę, która nie tylko świetnie radzi sobie w akcji, ale też ma charakter i potrafi ukraść scenę. A skoro do tego dochodzi jej talent do grania postaci nieoczywistych, bezczelnych i niebezpiecznych, trudno wyobrazić sobie ciekawszą rywalkę dla Bonda.
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Florence Pugh Marcin Tarkowski: Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal
już dwukrotnie współpracował z Denisem Villeneuve'em
. Dlaczego więc nie mielibyśmy zobaczyć ich ponownego spotkania przy nowym Bondzie? Wielu z Was z pewnością pamięta występ Gyllenhaala w roli głównego antagonisty w filmie "Spider-Man: Daleko od domu
". Jasne, nie wszystko w tej kreacji, jak i samym filmie zagrało tak, jak powinno, ale trudno obarczać za to winą samego aktora. Nie zapominajmy również o jego znakomitej roli w "Wolnym strzelcu
", w którym stworzył postać obsesyjnego, niepokojącego i pozbawionego skrupułów bohatera. Być może właśnie w takim kierunku powinien pójść główny przeciwnik Jamesa Bonda? Zamiast kolejnego typowego złoczyńcy, dostalibyśmy antagonistę, który przeraża przede wszystkim swoją psychiką, inteligencją i nieprzewidywalnością. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego,, że Jake Gyllenhaal
to aktor o ogromnym talencie i imponującym warsztacie. Jego angaż w nowym Bondzie byłby naprawdę ciekawym wyborem i trudno mi sobie wyobrazić, żeby wielu widzów narzekało na taką kandydaturę.
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Jake Gyllenhaal Julia Taczanowska: rodzina Skarsgardów
Co jest lepsze od jednego Skarsgarda? Cała rodzina Skarsgardów. Chodzi mi oczywiście o Stellana
i jego synów, Alexandra
, Billa
, Gustafa
i Valtera
. Panowie nigdy razem nie wystąpili razem na ekranie. Czy nowy film o przygodach Jamesa Bonda nie byłby idealną okazją na to? Wszyscy już świetnie sprawdzili się w rolach vilanów. Aktorski klan mógłby wcielić się w rodzinę blond psychopatów pragnących zawładnąć światem za pomocą AI. "Sukcesja
" spotyka "Dziewczynę z tatuażem
". Nie mówcie, że też nie chcielibyście tego zobaczyć.
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Aleksander i Stellan Skarsgardowie