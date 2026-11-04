Kto zostanie nowym Bondem? Pierce Brosnan wyróżnił jednego z kandydatów

Temat wyboru nowego ekranowego Jamesa Bonda wciąż rozgrzewa widzów. Głos na ten temat zabrał teraz jeden z byłych odtwórców roli agenta 007 - Pierce Brosnan. Co miał do powiedzenia?
Brosnan komplementuje Calluma Turnera
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Brosnan wyróżnił Calluma Turnera
(na zdjęciu powyżej), którego nazwisko pojawia się wśród kandydatów do zagrania Bonda
i który według wczorajszych plotek mógł już nawet otrzymać rolę. W rozmowie z Vanity Fair stwierdził: Wszyscy mężczyźni, których nazwiska pojawiają się teraz na liście, to aktorzy, których podziwiam. Callum Turner to ktoś, z kim pracowałem, i jest naprawdę mocny. Wszyscy mają własny głos, odpowiednią sylwetkę i ekranową prezencję. Każdy z nich ma też przed sobą długą karierę.
Aktor przyznał również, że z niecierpliwością czeka na ogłoszenie nazwiska następcy Daniela Craiga
. Zaznaczył, że niezależnie od tego, kto ostatecznie otrzyma rolę, życzy mu powodzenia, siły i odwagi. Pochwalił też reżysera Denisa Villeneuve'a
, który stanie za kamerą nowego "Bonda
" - podkreślił jego wizjonerskie podejście, wyobraźnię i sposób opowiadania historii. Myślę, że będziemy zachwyceni.
Wśród aktorów łączonych z rolą 007 wymienia się również Josha O'Connora
. Gwiazdor "Challengers
" odniósł się do spekulacji i podkreślił, że samo branie go pod uwagę jest dla niego czymś niezwykłym. Z kolei Jack Lowden
(kolejny z potencjalnych kandydatów) stwierdził, że nie zamierza podsycać plotek, choć samo łączenie go z rolą schlebia mu.
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