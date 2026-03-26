Kuba Szyperski i Marcin Januszkiewicz w piosence promującej film "David"
Kuba Szyperski i Marcin Januszkiewicz w piosence promującej film "David"

Już od 27 marca w kinach w całej Polsce zobaczyć będzie można film "David" – ponadczasową, wypełnioną po brzegi muzyką opowieść o biblijnym królu Dawidzie. W polskiej wersji językowej w głównej roli usłyszmy Kubę Szyperskiego – zwycięzcę programu "Twoja twarz brzmi znajomo", a także Marcina Januszkiewicza – zdobywcę Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej, który na swoim koncie ma role w wielu hitowych produkcjach. Aktorzy wspólnie nagrali piosenkę "Follow the light", którą usłyszeć będzie można w "Davidzie". To jeden z wielu wpadających w ucho utworów, które znalazły się w filmie i które – z całą pewnością – zostaną w głowach widzów jeszcze na długo po seansie. 



"David" to ponadczasowa, uniwersalna i zrealizowana z rozmachem opowieść przedstawiająca drogę biblijnego Dawida – od młodego pasterza, który dopiero odkrywa własną siłę i odwagę, przez legendarną walkę z Goliatem, aż po momenty, które prowadzą go ku królewskiej władzy. Film opowiada o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości, wyborach i odpowiedzialności, wierze w siebie i odwadze, by stanąć naprzeciw własnym lękom. 

W polskiej wersji językowej filmu usłyszmy wielu znanych i lubianych aktorów. Starszemu Dawidowi swojego głosu użyczył Marcin Januszkiewicz, który w swoim dorobku ma role w takich produkcjach, jak "Warszawianka", "Rojst. Millenium" czy "Nieobecni". Mogliśmy go oglądać na deskach wielu warszawskich teatrów – m.in. Teatru Studio, Teatru Współczesnego, Teatru Komedia, a ostatnio – Teatru Rampa. Jest laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Z kolei w młodego Dawida wcielił się Kuba Szyperski – zwycięzca 21. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", który, mimo młodego wieku, ma imponujące doświadczenie musicalowe.

Animacja "David" jest niezwykle kolorową, barwną, żywą opowieścią o odwadze, determinacji, sile i ogromnej empatii. Ten film jest ogromnym źródłem energii. Myślę, że każdy kto obejrzy go w kinie, będzie zadowolony, a po wyjściu z seansu będzie nucił śpiewane przez nas piosenki. Będzie rozrywkowo, zabawnie, wzruszająco. Będzie extra! – przyznaje Marcin Januszkiewicz


W filmie "David" wcielam się w tytułową postać, czyli w Dawida. To odważny, silny, mądry, pełen ciepła i dobra chłopak. Wyznaje wartości, które w dzisiejszych czasach są niezwykle ważne – miłość, szacunek i oddanie. Niesie ze sobą energię, której mu zazdroszczę. Ten film to ponadczasowa opowieść o tym, że każdy ma swojego Goliata, ale wystarczy odrobina odwagi, by go przezwyciężyć. Ale to także niesamowite piosenki. Mam poczucie, że w zasadzie napisane dla mnie – grają mi bardzo mocno w sercu. Ich śpiewanie było wyzwaniem, ale to nasycenie emocjonalne, które w nich jest, bardzo mnie porusza i myślę, że poruszy też widzów – podkreśla Kuba Szyperski

W obsadzie polskiego dubbingu znaleźli się również m.in. Tosia Bomba-Ochman, Marcin Piętowski, Grzegorz Pawlak, Olga Szomańska, Otar Saralidze, Marcin Kwaśny, Adam Cywka, Cezary Morawski, Jakub Kamieński, Sebastian Perdek czy Wojciech Żołądkowicz

Twórcy filmu "David" podkreślają, że to nie tylko rekonstrukcja znanej opowieści, lecz produkcja, która ma pomóc współczesnemu widzowi zmierzyć się z jego własnymi lękami, decyzjami i marzeniami. Choć "David" jest filmem animowanym, został zrealizowany tak, by przemawiać również do dorosłych widzów – tych, którzy w kinie szukają wartości, inspiracji i mocnych emocji.

"David" do kin w całej Polsce trafi już 27 marca. 

