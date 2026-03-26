Kuba Szyperski i Marcin Januszkiewicz w piosence promującej film "David"

Już od 27 marca w kinach w całej Polsce zobaczyć będzie można film "David" – ponadczasową, wypełnioną po brzegi muzyką opowieść o biblijnym królu Dawidzie. W polskiej wersji językowej w głównej roli usłyszmy Kubę Szyperskiego – zwycięzcę programu "Twoja twarz brzmi znajomo", a także Marcina Januszkiewicza – zdobywcę Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej, który na swoim koncie ma role w wielu hitowych produkcjach. Aktorzy wspólnie nagrali piosenkę "Follow the light", którą usłyszeć będzie można w "Davidzie". To jeden z wielu wpadających w ucho utworów, które znalazły się w filmie i które – z całą pewnością – zostaną w głowach widzów jeszcze na długo po seansie.
"David" to ponadczasowa, uniwersalna i zrealizowana z rozmachem opowieść przedstawiająca drogę biblijnego Dawida – od młodego pasterza, który dopiero odkrywa własną siłę i odwagę, przez legendarną walkę z Goliatem, aż po momenty, które prowadzą go ku królewskiej władzy. Film opowiada o dojrzewaniu, poszukiwaniu własnej tożsamości, wyborach i odpowiedzialności, wierze w siebie i odwadze, by stanąć naprzeciw własnym lękom.
W polskiej wersji językowej filmu usłyszmy wielu znanych i lubianych aktorów. Starszemu Dawidowi swojego głosu użyczył Marcin Januszkiewicz, który w swoim dorobku ma role w takich produkcjach, jak "Warszawianka", "Rojst. Millenium" czy "Nieobecni". Mogliśmy go oglądać na deskach wielu warszawskich teatrów – m.in. Teatru Studio, Teatru Współczesnego, Teatru Komedia, a ostatnio – Teatru Rampa. Jest laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Z kolei w młodego Dawida wcielił się Kuba Szyperski – zwycięzca 21. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", który, mimo młodego wieku, ma imponujące doświadczenie musicalowe.
Animacja "David" jest niezwykle kolorową, barwną, żywą opowieścią o odwadze, determinacji, sile i ogromnej empatii. Ten film jest ogromnym źródłem energii. Myślę, że każdy kto obejrzy go w kinie, będzie zadowolony, a po wyjściu z seansu będzie nucił śpiewane przez nas piosenki. Będzie rozrywkowo, zabawnie, wzruszająco. Będzie extra! – przyznaje Marcin Januszkiewicz
W filmie "David" wcielam się w tytułową postać, czyli w Dawida. To odważny, silny, mądry, pełen ciepła i dobra chłopak. Wyznaje wartości, które w dzisiejszych czasach są niezwykle ważne – miłość, szacunek i oddanie. Niesie ze sobą energię, której mu zazdroszczę. Ten film to ponadczasowa opowieść o tym, że każdy ma swojego Goliata, ale wystarczy odrobina odwagi, by go przezwyciężyć. Ale to także niesamowite piosenki. Mam poczucie, że w zasadzie napisane dla mnie – grają mi bardzo mocno w sercu. Ich śpiewanie było wyzwaniem, ale to nasycenie emocjonalne, które w nich jest, bardzo mnie porusza i myślę, że poruszy też widzów – podkreśla Kuba Szyperski.
Twórcy filmu "David" podkreślają, że to nie tylko rekonstrukcja znanej opowieści, lecz produkcja, która ma pomóc współczesnemu widzowi zmierzyć się z jego własnymi lękami, decyzjami i marzeniami. Choć "David" jest filmem animowanym, został zrealizowany tak, by przemawiać również do dorosłych widzów – tych, którzy w kinie szukają wartości, inspiracji i mocnych emocji.